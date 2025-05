Il Paradiso delle Signore anticipazioni settembre: decisione estrema tra Adelaide e Marcello, via da Milano

Appuntamento a metà settembre per la nuova stagione del Paradiso delle Signore, dopo un’edizione durante la quale la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi ha fatto registrare picchi del 25% di share nel daytime pomeridiano di Rai 1. Le riprese del nuovo ciclo da 160 episodi inediti cominceranno tra pochi giorni, il 26 maggio.

Ospite in studio a La Vita in Diretta di Alberto Matano, Vanessa Gravina ha fornito una succosa anticipazione sul futuro di Adelaide. Per la contessa la prossima stagione sarà quella dei fiori d’arancio. Il primo indiziato per portarla all’altare non può che essere Marcello Barbieri, che nel gran finale della nona stagione ha guadagnato ulteriori punti agli occhi della sua compagna.

Malgrado avesse avuto via libera da Adelaide, Barbieri ha deciso infatti di non denunciare Tancredi per il plagio dell’abito di Botteri così da non compromettere la reputazione della contessa e della famiglia Sant’Erasmo. Ne Il Paradiso delle Signore 10 Marcello però potrebbe fare una scelta destinata a portarlo lontano da Milano e da Adelaide.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni di settembre: Marcello lascia Milano

Nel finale della scorsa stagione Rosa, delusa sia da Marcello che da Tancredi, ha manifestato l’intenzione di tornare a Bologna. Due baci con due uomini che per un verso o per l’altro l’hanno delusa sono stati troppi per l’ex Venere col pallino del giornalismo. Sedotta e abbandonata da Marcello, ingannata da Tancredi. Troppe amarezze e troppo poco tempo per smaltirle per la giovane Rosa Camilli.

Con le nuove trame della nuova stagione de Il Paradiso non è da escludere che Marcello non possa sentire nuovamente il desiderio di rivedere ancora una volta Rosa, al punto da decidere di andare personalmente a vederla a Bologna. Il ricordo del bacio appassionato che si è scambiato con Rosa potrebbe perseguitare Marcello, così da indurlo a ingannare una volta ancora Adelaide.

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10 Marcello potrebbe così annunciare alla compagna di doversi assentare per qualche giorno da Milano per motivi di lavoro. In realtà la trasferta bolognese per Barbieri non sarebbe altro che il pretesto per mettersi alla ricerca di Rosa e fare chiarezza sui sentimenti contrastanti che nutre per lei.

Inutile dire che un incontro segreto con Rosa, anziché fare chiarezza, potrebbe mettere ancor più in crisi Marcello, fino a spingerlo a prendere una decisione inattesa e spiazzante sulla sua storia d’amore con Adelaide. Insomma: il rapporto tra Adelaide e Marcello potrebbe non essersi liberato dall’ingombrante peso di Rosa.

Senza contare che a complicare ulteriormente le cose dal lato della contessa c’è un certo Umberto Guarnieri che non fa mistero – soprattutto dopo aver scoperto di essere il padre di Odile – di considerare Barbieri al più un “ospite a cena” e di voler riconquistare il cuore di Adelaide.