Ho usato un solo ingrediente e in un attimo mi sono sbarazzata di tutti gli insetti in casa: un colpo di genio

Con l’arrivo delle belle giornate, del caldo e di conseguenza di temperature più piacevoli e gradevoli, torneranno a farci visita tutti quei piccoli insetti che nei mesi invernali erano completamente spariti. Le nostre case diventeranno il loro punto di ritrovo preferito e ogni ambiente sarà invaso dalla loro presenza. Sicuramente una situazione poco piacevole, soprattutto se si tratta di una vera e propria infestazione.

Mosche, formiche, zanzare, api, scarafaggi e calabroni, sono solo alcuni dei piccoli esserini che in estate torneranno a farsi vedere e, se alcuni non rappresentano una minaccia per la nostra salute, altri possono essere un vero e proprio pericolo. Ecco perché sarà importante riuscire a capire come agire per cercare di eliminarli rapidamente ed efficacemente.

Un solo ingrediente per allontanare subito da casa gli insetti tipici dell’estate

A nessuno piace ritrovarsi la casa infestata da vari tipi d’insetti, che, per quanto possano essere innocui, creando comunque dei disagi non indifferenti. Sarà quindi importante trovare qualche rimedio efficace e che, nel rispetto dell’ambiente, riesca a farli allontanare facilmente e velocemente, evitando così che ci sia anche il loro ritorno. Ma la domanda a questo punto nasce del tutto spontanea, esiste qualcosa che riesca a fare tutto questo?

Anche se in commercio esistono tantissimi repellenti per allontanare i vari tipi d’insetti che abbiamo in casa, si tratta pur sempre di prodotti chimici e che di conseguenza possono risultare nocivi sia per l’ambiente stesso, che per la nostra salute. Optare quindi per qualcosa di naturale, sarà senza dubbio la scelta migliore. In questo caso, per riuscire ad allontanare da casa diversi tipi d’insetti, non si dovrà fare altro che usare la terra di diatomee per uso agricolo.

Il procedimento è davvero semplicissimo e si potrà agire in due modi specifici. Nel primo caso, basterà creare uno strato di polvere nei pressi di soglie di finestre e balconi, per impedire l’accesso dei primi insetti. Se invece si vuole avere un’azione più mirata, in questo caso basterà sciogliere 15-20 grammi di terra di diatomee in un litro di acqua e vaporizzare la miscela ottenuta negli angoli in cui si sono visti gli insetti. L’efficacia sarà quasi immediata e nel giro di poco non si avranno più ospiti indesiderati.