No, schiacciare le blatte non è affatto una buona idea: ecco perché non dovresti mai farlo

Schiacciare gli scarafaggi è la prima reazione quando troviamo uno di questi insetti in casa. Ma non è sicuramente la cosa migliore da fare.

Nel momento in cui ci si trova davanti a una blatta che scorrazza indisturbata in casa, la prima reazione istintiva è sicuramente quella di schiacciarla con il piede. Ma anche se questa può sembrare la soluzione più semplice e soprattutto quella più rapida, come spesso capita agire d’istinto non è mai la migliore delle idee. Giusto al contrario.

Soprattutto adesso che l’estate è alle porte e i mesi più caldi dell’anno si avvicinano inesorabilmente, è facile che gli insetti facciano capolino nei nostri appartamenti. Tra gli ospiti particolarmente sgraditi (e autoinvitati) ci sono sicuramente gli scarafaggi, detti anche blatte, insetti particolarmente repellenti al punto che il loro destino spesso e volentieri è quello di finire calpestati sotto una pantofola.

Come dicevamo, però, questo gesto che all’apparenza suona come liberatorio potrebbe avere delle conseguenze negative. Ragione per cui è sconsigliabile schiacciare le blatte sorprese in casa. Schiacciarle con il piede può apparire liberatorio ma, come si dice, l’apparenza inganna. Una simile reazione infatti potrebbe addirittura peggiorare le cose.

Blatte, ecco perché schiacciarle non è mai una buona idea

Le blatte sono portatrici di molte uova e batteri. Schiacciandole, rischiamo di disperdere le uova in casa. Alcune specie di scarafaggi trasportano le ooteche, capsule che al loro interno contengono decine di uova. Se li calpestiamo potremmo spargere le uova nell’ambiente, favorendo la proliferazione degli insetti. Senza contare il rischio di contaminazione.

Vivendo in ambienti sporchi, gli scarafaggi trasportano batteri, funghi e virus. Se li schiacciamo rischiamo di liberare i batteri presenti sul corpo della blatta nel nostro ambiente domestico. Così facendo c’è il rischio di un rilascio di residui infetti su superfici, pavimenti o oggetti. DI conseguenza aumenta il rischio di contaminazioni. Ma non è finita.

Quando vengono uccise, le blatte rilasciano feromoni di allerta. In sostanza fungono da allarme per le altre blatte. La morte delle blatte così può attirare altri esemplari o stimolarne il comportamento difensivo. In sostanza, schiacciare una blatta rischia di richiamarne di più. Per cui quando troviamo una blatta in casa è decisamente meglio non schiacciarla.

Piuttosto cerchiamo di prevenire usando trappole adesive, esche specifiche o gel disinfestanti. Ottima idea è anche quella di sigillare crepe, fori e accessi esterni attraverso i quali gli insetti possono introdursi in casa. Non dimentichiamoci di pulire a fondo (specialmente in cucina) per non lasciare residui di cibo.

In caso possiamo usare metodi naturali come l’acido borico mescolato con zucchero o repellenti naturali come le foglie di alloro o l’ olio essenziale di eucalipto. Efficace come veleno casalingo anche una miscela di bicarbonato e zucchero.