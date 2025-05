Non serve portarlo in lavanderia, il piumone puoi anche lavarlo a casa: ti basterà fare così

Come lavare in casa un piumone invernale prima di metterlo via fino al prossimo anno: in questo modo si elimina tutto lo sporco e torna perfetto senza troppa fatica.

Il piumone è il tessile da letto per eccellenza, ci accompagna nelle lunghe notti invernali e ci garantisce la giusta temperatura per poterci permettere di dormire sereni. In più completa la camera da letto, donando quel tocco di stile in più. Ovviamente, come ogni cosa, anche il piumone necessità di una pulizia periodica per eliminare tutta la polvere che si accumula nei vari mesi.

Ed ora che il caldo sembra essere ormai alle porte, il piumone ha le ore contate e a breve verrà definitivamente messo da parte per lasciare spazio a copriletti leggeri e colorati. Tuttavia, dopo mesi e mesi di duro lavoro il piumone avrà accumulato una gran quantità di polvere e per tale motivo, prima di essere messo via sarà molto importante che il piumone venga lavato con cura e attenzione.

Come lavare il piumone in casa senza dover ricorrere alla lavanderia

La scelta di portare il piumone in lavanderia sicuramente potrebbe essere quella più pratica, in quanto una volta portato lì, saranno loro a pensare alla pulizia e noi non dovremo fare altro che andarlo poi a ritirare. Se però per una volta si vuole provare in casa, allora è possibile farlo e senza nemmeno troppe complicazioni, basterà davvero poco per far tornare il piumone come nuovo.

Se si ha la fortuna di avere una lavatrice abbastanza capiente da poterci far entrare il piumone, allora siamo già a metà dell’opera. Infatti, basterà inserirlo in modo adeguato per bilanciare il peso, aggiungere detersivo, un bicchiere di aceto bianco e anche un prodotto igienizzate. Avviare quindi un ciclo di lavaggio a temperatura media e con una centrifuga non troppo alta. Ed ecco che una volta terminato, il piumone sarà pronto per essere steso all’aria aperta per asciugare.

Se invece in lavatrice non entra, in questo caso si potrà procedere con il lavaggio a mano. Riempire quindi la vasca con acqua non troppo calda. Aggiungere gli stessi prodotti usati per la lavatrice e immergere il piumone. Lasciare in ammollo per qualche ora, smuovendolo ogni tanto per far fuoriuscire lo sporco. Una volta fatto questo, si dovrà risciacquare più volte e dopo avergli fatto perdere l’acqua in eccesso si potrà stendere per farlo asciugare. Ed ecco che anche in questo caso il piumone sarà tornato pulito, perfetto e profumato.