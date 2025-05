Addio al Roland Garros, si ritira uno dei tennisti più amati: è finita

Finora si stanno disputando le qualificazioni ma tra pochi giorni comincerà con il Main Draw. Il Roland Garros 2025 è alle porte e c’è grandissima attesa per il secondo Grande Slam della stagione, quello che conclude di fatto la stagione sulla terra. Un torneo che vede tantissimi spunti, uno su tutti l’eterna sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ma non solo e come ogni anno c’è chi decide di dire basta.

Lo sappiamo bene, lo abbiamo visto con Roger Federer e Rafael Nadal ma anche con le sorelle Williams e decidere di dire basta non è mai semplice, anzi. Ci si trova ad un bivio, continuare fino alla fine e arrendersi ‘esagerando’ oppure scegliere con calma il luogo ed il torneo dove salutare e ottenere cosi il meritato successo. Un campione dell’ultimo ventennio ha deciso di dire basta e lo farà nel luogo dove è nato tutto, ovvero al Roland Garros.

Stiamo parlando del 38enne tennista francese Richard Gasquet, apprezzato per essere esteticamente uno dei migliori rovesci del circuito e per alcuni addirittura della storia. Gasquet ha ottenuto ottimi risultati in carriera, ha fatto semifinali Slam e per diverso tempo è stato nella Top 10 mondiale. E’ arrivato però il momento di dire basta, è sempre triste sia per lui che per i suoi tifosi ma alla fine bisogna ammettere quando è giunto il tempo di salutare definitivamente.

L’addio fa male: arrivano le parole a ridosso del Roland Garros

Mancano pochi giorni all’inizio del Roland Garros e Richard Gasquet ha realizzato un’interessante intervista ai microfoni di Eurosport France dove ha parlato della sua carriera e di alcune cose che la caratterizzavano. Gasquet ha affermato: “E’ molto importante decidere quando è la fine, anche se non è mai semplice. Non mi sento più bene come prima altrimenti non avrei preso questa decisione. Guardate a Murray a Wimbledon o Nadal al Roland Garros che non è riuscito a giocare il suo miglior match d’addio”.

Gasquet ha continuato affermando che la vita del tennista è molto complicata e non è semplice organizzare il tutto. Per Richard ognuno sceglie quando vuole ritirarsi ed è giusto cosi ma nel suo caso ha chiarito: “Ho capito che ora sarebbe più difficile tornare a risalire in classifica, per questo ho deciso di smettere, è naturale”.

Tra i rimpianti del campione francese c’è quello di non aver vinto tornei dello Slam ed ha sottolineato: “Ho capito subito che sarebbe stato difficile, ho visto che era molto complicato perchè mi trovavo davanti una generazione molto forte. Ho raggiunto il numero 7 del mondo anche se mi sarebbe piaciuto toccare la Top 5. Comunque va bene cosi”, la chiosa del tennista che dice che probabilmente resterà nel mondo del tennis anche post carriera.

Il Roland Garros è pronto a salutare una delle leggende del tennis francese, ‘adieu Gasquet’.