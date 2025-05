Incubo Ferrari a pochi giorni dal Gp Monaco, è allarme Leclerc-Hamilton

Il Mondiale di Formula Uno prosegue senza sosta e tra poche ore comincerà il GP di Monaco, gran premio che si disputa nel Principato. Parliamo di un circuito particolare, uno dei pochi cittadini e conosciuto per la sua storia. A Monaco c’è grande curiosità per vedere il comportamento della Ferrari, ci si attende davvero molto dopo un inizio di stagione terribile.

Ad inizio anno in molti speravano di vedere Charles Leclerc e Lewis Hamilton almeno competitivi, se non per il Mondiale ma almeno per vincere alcuni Gran Premi e invece fino ad ora parliamo di quasi un disastro. La Ferrari naviga sempre piuttosto indietro in classifica, è dietro non solo alla Red Bull e alla McLaren ma anche alla Mercedes e persino altre scuderie sembrano in crescita. La Rossa invece vive un periodo di crisi lampante e che preoccupa tutti gli addetti ai lavori.

A Monaco i tifosi della Ferrari sperano di ritrovare la vittoria, d’altronde forse questa è la pista più congeniale ai due piloti, Leclerc qui è di casa e lo scorso anno ha vinto diventando l’unico monegasco della storia a trionfare in casa ed Hamilton ha una grandissima esperienza e in un circuito del genere le differenze rispetto alle altre vetture si notano molto di meno. Leclerc ed Hamilton hanno un’opportunità nel Principato ma va assolutamente sfatato un tabù.

Leclerc e Hamilton avvisati, la Ferrari non può sbagliare

Manca qualche giorno al GP di Monaco ma c’è una priorità e tutti ne sono consapevoli. Stavolta – a differenza degli ultimi Gran Premi – le qualifiche non si possono fallire, è la priorità ed è l’unico leitmotiv che pone questo Gran Premio. Nel 90 % e oltre dei casi chi parte in Pole position alla fine riesce a ottenere la vittoria e quindi è fondamentale partire davanti. In Italia ad esempio le due Ferrari sono partite fuori dalle prime dieci e qui sarebbe stato un autentico disastro.

Se almeno ad Imola la Ferrari è riuscita a limitare i danni fare oltre un sorpasso nel Principato è piuttosto improbabile e quindi bisogna assolutamente studiare le alternative. La Rossa deve reagire e i tifosi sono in ansia perchè questa può essere davvero una delle ultime chance per vincere un Gran Premio quest’anno.

In un’annata maledetta dove costantemente la Ferrari prende quasi un secondo dalla McLaren e subisce gli exploit di Verstappen non si può sbagliare, l’obiettivo è fare un’ottima qualifica!