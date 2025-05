Un Top del Napoli segue le orme di Conte: insieme alla Juve

Sono ore decisive per la chiusura di una stagione di Serie A intensa che deve ancora emettere il verdetto principale, quello relativo allo scudetto.

Il Napoli insegue il quarto titolo della propria storia, mentre l’Inter da Como proverà a farsi trovare pronta per rovinare la festa agli azzurri in caso di passo falso casalingo contro il Cagliari. Domani sera quindi arriverà il verdetto definitivo che farà gioire una tifoseria e disperare l’altra. A seguire ci sarà modo e tempo per valutare il prossimo futuro, soprattutto in casa azzurra, vista la situazione relativa ad Antonio Conte con un destino che potrebbe già portarlo lontano dal Maradona.

De Laurentiis dovrà sedersi a tavolino per discutere con l’allenatore salentino delle prossime mosse, al netto del contratto lungo ancora in essere con il Napoli. Servirà quindi uno sforzo importante per sperare di trattenere ancora Conte che negli ultimi mesi a suon di dichiarazioni sibilline è stato piuttosto chiaro, alimentando dubbi su dubbi relativamente ad una sua permanenza all’ombra del Vesuvio.

L’eventuale vittoria dello scudetto potrebbe quindi coincidere anche con il potenziale addio di Conte al Napoli con la Juventus come principale indiziata per provare ad arrivare all’allenatore salentino che in bianconero prima da calciatore e poi in panchina ha saputo lasciare un segno indelebile. Per ora solo rumors che col termine della stagione partenopea potrebbero iniziare a prendere corpo.

Calciomercato Napoli, Conte insieme a McTominay: i tifosi della Juventus sognano

L’incertezza su Conte regna quindi sovrana, ma in caso di addio in direzione Juventus c’è chi inizia già a sognare qualche colpo legato alla sua eventuale presenza.

In merito alla questione la redazione di ‘Calciomercato.it’ nel proprio sondaggio su X ha chiesto ai tifosi bianconeri quale calciatore del Napoli vorrebbero eventualmente vedere alla Juve con Conte:

📊 MOMENTO SONDAGGIO! Sempre più insistenti le voci che vorrebbero il ritorno di Antonio #Conte sulla panchina della #Juventus. Tra i protagonisti del suo #Napoli, ormai vicinissimo allo Scudetto, chi vorreste vedere in bianconero? 👀 — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 21, 2025

Vittoria nettissima col 50,8% delle preferenze per Scott McTominay da abbinare a Conte alla Juventus. Lo scozzese è tra gli Mvp della stagione ed ha messo a referto la bellezza di 12 gol e 6 assist tra campionato e Coppa Italia, confermandosi un centrocampista determinante sia in termini di quantità che di qualità.

I tifosi juventini sognano l’ex United, mentre restano lontane le altre scelte che portavano ad Anguissa, Di Lorenzo e Meret.