Termina la sua avventura alla Juve: svuota l’armadietto e vola a Madrid!

In casa Juventus si prospetta un addio importante in vista della prossima sessione di calciomercato. La trattativa decolla

Il campionato di Serie A è arrivato agli ultimi novanta minuti che decreteranno la fine di un percorso che dovrà ancora emettere verdetti importanti: dallo scudetto alla salvezza passando per l’ultimo piazzamento Champions.

Proprio ad un posto nell’Europa che conta ambisce la Juventus di Igor Tudor, che dovrà battere il Venezia per assicurarsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions senza dover andare a guardare i risultati delle altre. Un ultimo sforzo per Vlahovic e soci prima di chiudere un’annata ricca di alti e bassi, e complessivamente al di sotto delle elevate aspettative che c’erano sul progetto inizialmente gestito da Thiago Motta.

Nelle prossime settimane ci sarà quindi spazio sia per il calciomercato che per il Mondiale per Club, competizione affascinante e che i bianconeri dovranno provare ad onorare al meglio. Appare però inevitabile pensare anche al futuro della rosa, che ancora una volta potrebbe essere rimescolato tra entrate ed uscite.

In lista di sbarco c’è da tempo Dusan Vlahovic, centravanti serbo che ad un solo anno dalla scadenza contrattuale sembra ormai pronto a cambiare aria. La Juve infatti valuterà le proposte in arrivo anche liberarsi di un ingaggio ormai fuori mercato.

Calciomercato, l’avventura alla Juventus è al capolinea: trattativa in fase avanzata

Il mercato intorno a Vlahovic inizia a farsi interessante, con una big spagnola che potrebbe quindi decretare la fine di un matrimonio che non ha quasi mai portato i dividendi sperati.

Stando a quanto evidenziato da ‘DSports’ infatti la trattativa tra il centravanti bianconero e l’Atletico Madrid, sua grande estimatrice, sarebbe addirittura in fase avanzata. I ‘Colchoneros’ sono quindi a caccia di forze fresche per l’attacco del futuro e Vlahovic potrebbe rappresentare il profilo giusto per le esigenze del club allenato da Diego Simeone.

Lato Juventus i bianconeri si ritrovano quindi un possibile assist da non farsi sfuggire per liberarsi del cartellino dell’ex Fiorentina che quest’anno ha messo a referto 15 gol e 5 assist in 40 presenze tra tutte le competizioni. La società piemontese ascolterà con grande attenzione le offerte per Vlahovic visto che il suo ingaggio da ben 12 milioni di euro annui è diventato ormai troppo pesante da sostenere per le casse bianconere, soprattutto in relazione al contributo dell’attaccante.

Con il contratto in scadenza nel 2026 e il rinnovo quasi impossibile, la prospettiva portata dall’Atletico Madrid sarebbe quindi allettante per tutte le parti in causa.