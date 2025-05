Cambia la circolazione stradale a Roma, tutto stravolto in pieno centro: la novità

Ancora variazioni per quanto riguarda la circolazione stradale della Capitale. Ecco cosa cambia per chi deve sposarsi in centro.

Ci sono novità in vista a Roma: cambia (di nuovo) la circolazione stradale nel pieno centro della Capitale. Ancora troppo presto per dire se i cambiamenti si tradurranno in nuovi disagi per la circolazione degli automobilisti romani, ai quali certo già ora non mancano le difficoltà negli spostamenti.

È probabile che – come succede per ogni novità – nelle prime settimane ci saranno dei rallentamenti in più. È prevista infatti l’attivazione di nuovi semafori. La viabilità a Roma cambierà dopo l’estate. Per il momento si è conclusa la prima fase del cantiere. I lavori però non sono certo terminati: si prospettano infatti tempi lunghi.

Si è conclusa soltanto la prima fase operativa per la costruzione della futura stazione della linea C della metro in piazza Venezia. La colossale idrofresa (245 metri di altezza) ha terminato nei tempi previsti la prima fase del cantiere. Sono stati gettati in profondità i pannelli per costituire il muro perimetrale della stazione. La circolazione stradale adesso verrà spostata.

Roma, cambia (ancora) la circolazione stradale nel centro della Capitale

Dopo il periodo estivo cambierà la viabilità in piazza Venezia: la circolazione stradale si sposterà sotto palazzo Venezia con una una carreggiata in rettifilo a due corsie verso il teatro di Marcello. I lavori però, come detto, richiederanno ancora diversi anni. Soltanto nel 2032/33 sarà pronta la stazione, insieme al resto della linea fino al capolinea di Farnesina.

Tutta l’area del cantiere andrà dunque a spostarsi sul lato opposto di piazza Venezia. Di conseguenza per i romani cambierà nuovamente la viabilità stradale. A fine estate le auto non potranno più passare dal lato sinistro della piazza, quello che guarda verso il Vittoriano. Il traffico dovrà transitare sotto palazzo Venezia prima di tornare a collegarsi con la viabilità in direzione del teatro di Marcello.

Stando al Comune di Roma, fatti salvi gli inevitabili disagi iniziali (leggi: rallentamenti), a regime la circolazione dovrebbe scorrere più fluida di adesso. I mezzi che si lasciano alle spalle il teatro di Marcello si troveranno un rettifilo verso via del Corso. Non dovranno girare attorno alla parte centrale di piazza Venezia come accade da un paio d’anni a questa parte.

La partenza della nuova viabilità è fissata per il mese di settembre e prevede una carreggiata a due corsie per i veicoli provenienti dal dal Vittoriano verso via del Corso e una corsia nella direzione opposta, un po’ più stretta, in direzione Altare della Patria. Nel frattempo l’idrofresa è stata spostata sull’altro lato della piazza, dove verrà allestito il nuovo cantiere.

I lavori dovrebbero cominciare in autunno. Questa fase dovrebbe durare circa un anno abbondante per realizzare la prima parte del solaio di copertura. A inizio 2026 cominceranno i lavori per le nuove stazioni previste dopo piazza Venezia:: Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio.