Addio per sempre alle piastrelle nella doccia: adesso è questa la nuova tendenza che piace a tutti

Le piastrelle nel bagno, così come nelle doccia sono fondamentali per diversi aspetti. Infatti, essendo questo un ambiente particolarmente umido e soggetto a schizzi d’acqua, le piastrelle, soprattutto quelle in ceramica o gres porcellanato, sono ideale perché impermeabili, resistenti alla muffa e facili da asciugare, evitando così che si creai un ambiente poco sano e pericoloso anche per la salute.

Inoltre, le superfici ricoperte di piastrelle come quelle del bagno sono lisce e non porose, quindi, non assorbono sporco e odori, possono essere pulite facilmente con detergenti comuni e sono decisamente più igieniche rispetto a materiali assorbenti come il legno o la carta da parati. Potendole poi trovare in tantissime fantasie, si potranno adattare benissimo a qualsiasi tipo di arredo presente già in casa.

Piastrelle nelle doccia addio, arriva la nuova tendenza che è molto più pratica e funzionale

Ovviamente con il passare della moda anche le tendenze in casa tendono a cambiare e a seguire quelle che sono un po’ le mode del momento. Ed ecco che quindi, anche le piastrelle nel bagno e nella doccia stanno subendo una trasformazione e a breve verranno completamente messe da parte per una nuova tendenza decisamente più bella da vedere, ma anche molto più pratica e facile da pulire.

Per quanto siano pratiche le piastrelle nel bagno, spesso la loro pulizia tende a richiedere più tempo del previsto, soprattutto se si dovrà rimuovere lo sporco che si accumula tra le fughe. Inoltre, con l’avanzare del tempo potrebbero diventare non più alla moda. Ecco che quindi, all’orizzonte si intravede una nuova alternativa che sicuramente sostituirà alla grande le piastrelle del bagno.

Stiamo parlando del microcemento, già molto utilizzato per i pavimenti in casa, ma questa volta prenderà il posto delle classiche piastrelle. Si tratta di un rivestimento che può essere applicato anche su quello già esistente e che non prevede quindi particolari opere murarie. Inoltre, si tratta di un rivestimento continua, il che vuol dire che non presenta fughe, rendendolo quindi perfetto per evitare di dover perdere ore ed ore nella loro pulizia. Si può scegliere fra tantissime tipologie, riuscendo quindi ad attarsi alla perfezione ad ogni tipo di arredamento creando un ambiente in linea e armonioso. Una valida alternativa, che tutti ameranno sicuramente.