Unghie, come portarle in quest’estate per essere alla moda: queste tonalità le adorano anche le star

Unghie estate 2025, ecco i colori di tendenza che piacciono anche alle star per avere una mano perfetta e alla moda: anche in vacanza si andrà con stile.

Quando arriva l’estate si sentirà proprio l’esigenza di osare e di cambiare completamente look. Tutti quei colori tristi e spenti che ci hanno accompagnato nei lunghi mesi invernali dovranno essere messi da parte, per lasciare spazio a capi freschi, colorati e sbarazzini, che permetteranno di affrontare al meglio anche le temperature roventi dei mesi più caldi.

Tutto il proprio look con l’arrivo dell’estate tenderà a cambiare, anche il trucco sarà sicuramente più fresco e leggero, così come anche i capelli verranno portati in modo diverso, magari dandoci anche un taglio netto. Ma c’è anche un altro elemento che con l’arrivo dell’estate subirà un mutamento ed è la manicure. Infatti, anche i colori dello smalto saranno completamente diversi e andranno a portare un tocco di colore al proprio stile.

Ecco come saranno le unghie per quest’estate 2025: i colori di tendenza

Se nei mesi più freddi anche il colore delle unghie tenderà a rispecchiare il grigiore invernarle, con tonalità spesso scure, come il rosso, il prugna, il viola e anche il nero (per chi ama osare), in estate invece si potrà dare libero sfogo alla vitalità e anche alla fantasia. Ecco che quindi, le unghie diventeranno una vera esplosione di colore e renderanno le mani di tendenza e alla moda.

Ma quali soni quindi i colori su cui puntare quest’estate? Scopriamo quelli che fanno tendenza e fanno impazzire anche le star:

Smalto giallo burro: una tonalità delicata ma che al tempo stesso dona colore alle mani e permette di far risaltare ancora di più l’abbronzatura. Un colore pastello delicato, ma che al tempo stesso esprime la sua anima audace; Smalto trasparente: ebbene, un grande classico sembra essere ritornato di moda. Un velo trasparente sulle unghie, ma questa volta impreziosito da strass e decorazioni. Per una mano elegante e ricca di personalità; Smalto scuro: ebbene, nonostante in estate il colore è ciò che domina, per quest’estate anche le tonalità più scure andranno di moda. Un modo completamente diverso, ma che renderà la mano chic; Baby Blue: l’azzurro, nelle sue sfumature più delicate e luminose, è la tendenza che non può di certo mancare quest’estate e con la nail art, diventerà perfetta da sfoggiare in vacanza. Stile Coquette: si tratta di una tendenza che spopola moltissimo tra le giovanissime, con elementi rialzati applicati sulle unghie. Sicuramente uno stile adatto a chi vuole osare e non ha nessuna intenzione di passare inosservata.

Ecco quindi alcune delle tendenze in voga per quest’estate 2025. Anche le mani diventeranno un elemento da valorizzare e con questi colori saranno le protagoniste indiscusse.