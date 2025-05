Napoli-Cagliari, rivoluzionata la viabilità in città in caso di scudetto: cosa cambia

Il Napoli si sta preparando con grande voglia alla partita di questa sera contro il Cagliari che determinerà l’esito della stagione azzurra. La città si sta vestendo a festa e spera di poter esultare per il quarto scudetto della storia partenopea.

Servirà vincere senza guardare all’esito della partita dell‘Inter che in contemporanea sarà impegnata sul campo del Como, o comunque basterà mantenere quel punticino di vantaggio che ad oggi si tradurrebbe proprio nello scudetto. La squadra di Antonio Conte lavora per non fallire l’appuntamento, mentre la città stessa sta iniziando a prepararsi a ciò che potrebbe essere, con alcuni cambiamenti alla viabilità che dovrebbero facilitare il tutto.

L’Anm ha annunciato Linea 1 e funicolari no stop dopo la partita contro il Cagliari, e in caso di vittoria del titolo per i tre giorni successivi. L’azienda cittadina di trasporto pubblico locale ha infatti resi noti i dettagli del servizio messo a disposizione in vista dei possibili festeggiamenti che potrebbero coinvolgere i tifosi e l’area della città.

Rivoluzione per Napoli-Cagliari, linea 1 e funicolari no stop dopo la partita

Nel comunicato ufficiale dell’Anm si legge: “Anm informa che venerdì 23 maggio il servizio di Metro Linea 1 e delle quattro funicolari, Centrale, Montesanto, Chiaia e Mergellina sarà no stop. Ai parcheggi Brin, Colli Aminei, Pianura e Bagnoli già aperti h24 si uniranno anche Frullone, Centro Direzionale, Aulisio e Grimaldi. Lo stesso servizio sarà offerto da Anm a cittadini, visitatori e turisti per i festeggiamenti, in caso di vittoria dello scudetto, anche per i giorni 24, 25 e 26 maggio 2025″.

Anche in termini di viabilità e trasporti Napoli non si farà trovare impreparata in vista di questa sera e di ciò che potrebbe eventualmente accadere anche nei giorni seguenti. Per ciò che concerne la Linea 2 le corse metropolitane ci saranno invece fino alle 4 dopo la gara contro il Cagliari, mentre per EAV ha disposto il prolungamento orario dei servizi ferroviari delle linee flegree, Cumana e Circumflegrea, e della Metropolitana Piscinola/Scampia-Aversa, con treni straordinari.

Tutto pronto quindi nel capoluogo campano che nelle prossime ore dovrebbe catalizzare l’attenzione da parte di tifosi provenienti da ogni angolo della regione. I supporters azzurri non stanno più nella pelle, con la squadra di Conte che dovrà quindi provare a realizzare quel sogno per cui tutto l’ambiente sta lavorando da mesi.

Il duello a distanza con l’Inter è tutto da vivere stasera, ma Napoli è già pronta.