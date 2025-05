Sinner, incredibile annuncio per l’esordio al Roland Garros: non era mai successo

Clamorosa situazione per il numero uno al mondo Jannik Sinner. C'è tanta attesa e curiosità per il suo debutto al Roland Garros.

Pochi giorni e comincerà ufficialmente il Roland Garros, il secondo torneo dello Slam e tra i più attesi dell’anno. C’è grande curiosità per vedere tutti all’opera e allo stesso tempo in molti si aspettano il remake della finale di Roma, una nuova finale tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e il numero due Carlos Alcaraz.

Se per lo spagnolo arrivare all’atto decisivo sembra quasi una formalità c’è curiosità riguardo il campione italiano, tennista che non ha mai disputato la finale qui a Parigi e che è comunque reduce da tre mesi di stop ed un rientro, abbastanza positivo, in quel di Roma. Nella giornata di ieri è stato annunciato il tabellone ufficiale e i tifosi di casa hanno visto che Sinner potrebbe beccare diversi connazionali.

Al primo turno il fenomeno di San Candido affronterà il francese Arthur Rinderknech e al secondo potrebbe affrontare uno tra Atmane e specialmente Richard Gasquet, quest’ultimo che si ritirerà proprio in questi giorni. Stuzzica poi particolarmente il possibile Ottavo di finale contro il numero uno francese Arthur Fils, giovane di grande prospettiva e avversario comunque piuttosto impegnativo da affrontare. Insomma Sinner ha un calendario molto ‘francese’ e i tifosi transalpini sono carichi.

Jannik Sinner, la richiesta dei tifosi lascia increduli

Sebbene contro di lui sia molto dura per ogni tennista affrontare Sinner è una cosa anche positiva perchè hai pubblicità e viene visto in tutto il mondo. Si gioca sul Centrale ed hai la possibilità, seppur molto difficile, di battere il numero uno della classifica mondiale. Dopo il sorteggio Arthur Rinderknech ha lasciato tutti abbastanza sorpresi per il suo modo di porsi ed è apparso quasi felice di incontrare Jannik Sinner al primo turno.

Attraverso il suo profilo X il tennista francese ha reagito cosi al sorteggio di Parigi: “O Dio!!!! Che facciamo???” e il tennista ha taggato Sinner e facendo alcune emoji con il cuore. Poi però Rinderknech ha taggato anche la ‘Tribune Bleu’ ovvero un gruppo di tifosi francesi molto conosciuti in Francia e apprezzati per il loro sostegno verso i tennisti della patria nazionale.

E anche loro hanno fatto una richiesta abbastanza particolare chiedendo di spostare la gara su un campo minore come il 14, un modo per far sentire di più il loro tifo verso Rinderknech e mettere pressione all’azzurro. Ovviamente questa richiesta è piuttosto improbabile visto che parliamo del numero uno al mondo e che questi quasi sicuramente debutterà sul campo Centrale.