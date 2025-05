Non servono più le tende da sole per garantire la privacy sul terrazzo: è questa l’idea alla moda ed anche economica

Ora che arriva la bella stagione e le temperature iniziano ad essere molto più gradevoli, prima che scoppi il caldo torrido, si sentirà proprio l’esigenza di passare più tempo all’aria aperta. Ecco che quindi, chi ha la fortuna di avere in casa un ampio balcone o un terrazzo, sarà questo il momento adatto per iniziare a sfruttarli a dovere.

Ovviamente, affinché il terrazzo o il balcone possano essere davvero ospitali, sarà prima di tutto importante che abbiano gli arredi giusti, in questo modo, si potrà garantire il massimo del comfort e si potranno sfruttare in modo adeguato. Altra cosa importante riguarda proprio la scelta degli arredi, che dovrà essere in linea con lo spazio disponibile, evitando di aggiungere elementi troppo grandi, che potrebbero rimpicciolire il tutto.

Tende da sole addio, ecco la nuova tendenza che piace proprio a tutti

Infine, ma non di certo per importanza, affinché il terrazzo possa essere davvero praticabile, sarà necessario che ci siano delle tende da sole, che permettano sia di creare delle zone d’ombra adeguato, ma soprattutto che andranno a creare la giusta privacy dagli occhi indiscreti dei vicini. Ebbene, nonostante questi elementi siano ancora tanto utilizzati, in realtà esiste una nuova tendenza che sta letteralmente prendendo il loro posto.

Invece di optare ancora per le classiche tende da sole, che sicuramente sono comode, ma hanno comunque degli aspetti negativi, come ad esempio la loro pulizia, c’è una nuova alternativa che risulta essere molto più pratica e funzionale. Stiamo parlando delle pergole elettroniche che possono essere davvero un’innovazione da non lasciarsi scappare. Si tratta di strutture elettriche che utilizzano motori per aprire e chiudere le lamelle o il telo della copertura, permettendo di regolare l’ombra e l’illuminazione naturale.

Possono essere controllate tramite telecomando, interruttore centrale oppure, per i modelli smart, tramite applicazione sul cellulare. Ovviamente, il loro costo risulta leggermente più alto rispetto ai classici modelli di tende da sole, ma fortunatamente esistono diversi bonus che permettono di poter poi detrarre le spese. Insomma, è sicuramente un’alternativa originale, che permette di portare in casa un tocco di novità. Optare per questo rimedio permette non solo la giusta protezione dal sole, ma anche da chi ha vicini un po’ troppo ficcanaso.