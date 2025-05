Arriva la notizia che getta tutti nello sconforto: da ottobre queste auto non potranno più circolare

Cattive notizie per alcuni automobilisti. Dal prossimo mese di ottobre queste auto non potranno più circolare.

Dal 1° ottobre 2025 entreranno in vigore nuove restrizioni alla circolazione di alcuni veicoli allo scopo di abbattere – o almeno ridurre – i livelli di inquinamento atmosferico nelle aree urbane. Si va verso l’adozione di misure che mirano a contenere le emissioni nei periodi più critici dell’anno e che si inseriscono in un quadro preesistente di politiche ambientali.

L’intento è quello di abbassare le concentrazioni decisamente troppo elevate di biossido di azoto (NO2) e polveri sottili (PM10) nell’arco dell’anno. Oltre alle limitazioni c’è tutto un quadro di politiche ambientali che tra le altre cose comprende reti di monitoraggio dell’aria e incentivi per rinnovare il parco auto circolante.

Il provvedimento riguarderà centinaia di migliaia di automobilisti è interesserà sia i capoluoghi che i comuni di medie dimensioni in tre tra le Regioni più popolose dell’Italia Settentrionale. Parliamo di Lombardia, Piemonte e Emilia-Romagna. Ecco quali auto non potranno più circolare a partire da ottobre 2025.

Queste auto non potranno più circolare da ottobre

Le limitazioni che scatteranno dal 1° ottobre 2025 riguardano la circolazione dei veicoli diesel Euro 5 in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Il blocco avrà carattere permanente in Lombardia e coinvolgerà i diesel Euro 5 immatricolati tra il 2011 e il 2015. Non potranno circolare dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, nei Comuni di Fascia 1.

In altre parole il divieto ai diesel euro 5 scatterà nei capoluoghi di provincia e i comuni dell’hinterland. Stesso discorso per quelli di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti. Tra i territori in cui entrerà in vigore il blocco troviamo Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso, San Giuliano Milanese e diverse altre zone densamente popolate. Invece in Piemonte il blocco sarà stagionale.

Il blocco per le Euro 5 in Piemonte comincerà il 1° ottobre 2025 e terminerà il 15 aprile 2026, con una pausa in estate, dalle 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali, nei comuni con più di 30.000 abitanti. Tra questi ci sono: Torino, Novara, Alessandria, Asti, Cuneo. In Emilia-Romagna il blocco sarà permanente nei comuni di pianura con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e nell’agglomerato urbano di Bologna. L’orario del blocco è lo stesso di quello piemontese.

I possessori di una Euro 5 costretti a usare l’auto per lavoro o per le necessità quotidiane dovranno valutare l’impiego di mezzi alternativi: mezzi pubblici, car sharing, veicoli ibridi o elettrici. Oppure c’è la possibilità di aderire al sistema MOVE-IN, un sistema di monitoraggio a bordo dell’auto che permette alcune deroghe. Con MOVE-IN l’automobilista può circolare in deroga ai blocchi, ma sono entro un tetto massimo di chilometri annuali.