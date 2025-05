Terremoto Juve, rottura del crociato e stop di 6 mesi: cambia il mercato

La Juventus ha in testa un solo obiettivo: battere il Venezia e qualificarsi per la prossima Champions League. Poi ci sarà modo e tempo di pensare al prossimo futuro tra panchina, mercato e Mondiale per Club.

È tutto pronto per il momento decisivo della stagione con Tudor che non ha alcuna intenzione di fallire l’appuntamento anche per giocarsi timidamente una fetta di futuro personale, che ad ogni modo sembra lontano da Torino. Chi invece in Piemonte ci potrebbe momentaneamente tornare è un ex difensore bianconero che quest’anno ha vissuto una stagione particolare in prestito all’Ajax, chiudendo però con l’amara delusione di non essere riuscito a vincere il campionato.

Il riferimento è a Daniele Rugani che ha messo la sua esperienza al servizio di Farioli senza però trovare la gioia finale alla luce di una fase conclusiva di Eredivisie da dimenticare che ha portato i lancieri alle spalle del PSV di un solo punto. Archiviata la delusione del campionato perso al fotofinish il centrale classe 1994 dovrà presto decidere del proprio futuro che potrebbe essere nuovamente in patria.

“Ci sono buone possibilità che possa giocare il Mondiale per Club con la Juventus, questo lo posso dire”, ha recentemente detto l’agente di Rugani a ‘Tuttojuve’, confermando come il suo destino possa essere nuovamente bianconero, almeno per le prossime settimane.

Calciomercato Juventus, destinazione pazzesca per Rugani: tra infortunio e lotta salvezza

A seguire Rugani dovrà fare le proprie valutazioni sulla sua prossima tappa della carriera, così come la stessa Juventus dovrà tirare le somme e capire come gestire il contratto del classe 1994.

In questo quadro potrebbe inserirsi una squadra che al momento vive una situazione di campo semi-tragica. Il riferimento è alla Sampdoria, retrocessa in C sul campo ma ancora appesa ad un filo di speranza portata dai provvedimenti possibili in divenire nei confronti del Brescia (che è stato deferito).

Qualora i doriani scalassero di una posizione in classifica tornerebbero in zona playout riscrivendo tutta la post season e appellandosi così ad un’ultima chance di permanenza in B contro la Salernitana. Un quadro ancora tutto da decifrare e che può concludersi con qualsiasi epilogo visto lo scorrere delle ore.

Nel caso in cui alla fine di tutta questa tempesta la Samp riuscisse a restare in cadetteria i blucerchiati potrebbero provare a ripartire da qualche profilo di esperienza come lo stesso Rugani, soprattutto alla luce del bruttissimo infortunio di Altare: “Giorgio Altare è stato sottoposto presso l’Humanitas Medical Care di Rozzano (Milano) ad un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro“.

Stop di circa sei mesi per il difensore che lascia quindi priva la Samp di un elemento molto importante al culmine di una stagione che potrebbe non essere ancora al tramonto.