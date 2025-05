Vittoria a tavolino per l’ex Milan e nuova classifica: cambia la volata Champions

È stata una stagione lunga e dispendiosa che si avvicina alle ultimissime battute. In Serie A nelle scorse ore abbiamo vissuto la grande festa del Napoli di Antonio Conte, tornato campione d’Italia a due anni di distanza dalla straordinaria cavalcata di Spalletti.

Gli azzurri hanno così conquistato il quarto scudetto della propria storia vincendo in casa contro il Cagliari nel match decisivo grazie alle reti di McTominay e Lukaku, con buona pace dell’Inter che in contemporanea ha trionfato a Como. Ora spazio alla corsa Champions e a quella salvezza per gli ultimi verdetti da emanare in questo campionato di Serie A che si è rivelato avvincente fino all’ultima giornata.

Anche negli altri campionati si va verso la conclusione con alcune situazioni ancora in sospeso ed altre che potrebbero persino stravolgere la classifica in modo sorprendente. È il caso di quanto potrebbe accadere nella Saudi Pro League con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Stefano Pioli, che sperano di incassare tre punti a tavolino per una questione ancora aperta che rimetterebbe tutto in discussione proprio in coda al campionato.

Al-Nassr, Pioli attende il verdetto: la classifica può cambiare

Il riferimento è a quanto accaduto nei mesi scorsi nella sfida tra Al-Nassr e Al-Orouba che si era conclusa sul campo con la sconfitta di Pioli e soci. Il club di Riyadh da tempo sta però recriminando per una eventuale vittoria a tavolino.

A margine della gara l’Al-Orouba avrebbe schierato in modo ‘illegale’ il portiere Rafea Al-Ruwaili, con lo status contrattuale dell’estremo difensore a finire sotto i riflettori. A detta dell’Al-Nassr il calciatore sarebbe stato schierato con un contratto amatoriale e non da professionista.

Nei mesi scorsi, nonostante il club di Pioli abbia presentato un reclamo ufficiale, la Commissione Disciplinare ed Etica ha respinto il tutto, ritenendo la partecipazione del portiere legale dal punto di vista sostanziale, il che ha portato la società a portare la questione in appello.

Non si è quindi ancora arrivati ad una sentenza ufficiale e definitiva che dovrebbe però arrivare in queste ore. Qualora la compagine di Pioli dovesse arrivare a strappare questi pesantissimi tre punti a tavolino verrebbe quindi riscritta la classifica, con l’Al-Nassr che rimescolerebbe completamente la situazione nella zona alta, in particolare per la corsa ad un piazzamento nella prossima Champions League locale. Ad oggi ad un turno dalla fine Ronaldo e soci sono quarti con 67 punti, ma una vittoria a tavolino cambierebbe tanto.