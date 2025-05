Musetti ‘inguaia’ Sinner: trionfo Alcaraz al Roland Garros

Poche ore ormai e comincerà ufficialmente il Roland Garros, il secondo e tanto atteso torneo del Grande Slam del 2025 e una sfida che accende gli animi degli appassionati. In Australia ha vinto il numero uno al mondo Jannik Sinner, al terzo Slam in carriera ma subito dopo si è fermato per tre mesi a ...

Poche ore ormai e comincerà ufficialmente il Roland Garros, il secondo e tanto atteso torneo del Grande Slam del 2025 e una sfida che accende gli animi degli appassionati. In Australia ha vinto il numero uno al mondo Jannik Sinner, al terzo Slam in carriera ma subito dopo si è fermato per tre mesi a causa della vicenda Clostebol. L’azzurro è tornato a Roma e in finale abbiamo assistito ad un bel match che ha visto però trionfare lo spagnolo Carlos Alcaraz.

La rivalità tra Carlos Alcaraz e Sinner va avanti da tempo, nel 2024 i due si sono divisi i tornei del Grande Slam ma lo spagnolo è abbastanza favorito su terra battuta dove ha già vinto e dove anche in questo 2025 è apparso quasi imbattibile. I bookmakers danno favorito Alcaraz anche se non di molto rispetto a Sinner, una rivalità importante ma occhio anche al terzo incomodo, un incomodo sempre italiano.

Stiamo parlando del tennista azzurro Lorenzo Musetti, neo entrato in Top Ten e atleta che ha raggiunto praticamente quasi sempre le semifinali quest’anno. A Parigi non c’è mai riuscito se non alle Olimpiadi (non vale come torneo Slam) dove conquistò una splendida medaglia di bronzo nella scorsa annata. Musetti ha parlato anche della lotta al vertice e le sue dichiarazioni hanno sicuramente fatto discutere, le sue parole sono apparse abbastanza chiare.

Alcaraz Sinner, arriva il messaggio improvviso di Musetti

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una battaglia destinata a durare negli anni ma con la consapevolezza che quella di Roma sarà la prima di tante finali. Musetti proverà ad evitarla questa volta anche se ha un tabellone non semplice, prima eventualmente di poter affrontare Alcaraz in semifinale. Il neo numero 8 al mondo ha parlato ai microfoni di Supertennis e quelli di Sky Sport ed ha detto le sue aspettative riguardo chi potrebbe vincere il Roland Garros.

L’azzurro ha realizzato una sentenza piuttosto netta: “Alcaraz è il favorito per quello che ha fatto vedere sulla terra, io giocherò un match alla volta e cercherò di concentrarmi su di esso. Ho attraversato un momento difficile ma ora ne vivo uno bello e questo mi fa lavorare bene e con più stimoli”, ha spiegato il giovane talento azzurro. E Musetti ha poi proseguito a Supertennis parlando in chiave torneo generale:

“Sono venuto con l’ambizione di andare il più avanti possibile e magari provare ad alzare il trofeo, i top Player devono avere questo approccio” ha concluso infine l’azzurro.