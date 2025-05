Ultim’ora, Pogacar si arrende: l’annuncio fuga ogni dubbio

Parole nette per quel che riguarda il campione di ciclismo Tadej Pogacar. La sentenza non lascia adito ad alcun clamoroso rumors.

Tadej Pogacar è uno dei grandi protagonisti del mondo dello sport in questo momento, uno sportivo che la maggior parte dei ciclisti accomunano alle leggende di questo sport e che – nonostante la giovanissima età – continua ad ottenere vittorie e grandi elogi. Uno dei pezzi forti di Pogacar è sicuramente il riuscire a sorprendere oltre a vincere e riuscire a dare il meglio di sè, un campione abile su qualsiasi tracciato.

Parliamo di un ciclista che riesce a dare il meglio sia nelle corse a tappe (e lo abbiamo visto sia al Giro d’Italia che al Tour de France scorso) e sia nelle corse di un giorno e quest’anno più volte è riuscito a sorprendere ed emozionare tutti, con scatti anche ad oltre 50 km dal traguardo, prestazioni sublimi e gare davvero spettacolari. Insomma Pogacar è già ora uno dei migliori della storia e c’è molto rammarico per non vederlo in questi giorni al Giro d’Italia.

Il famoso ciclista ha però deciso di concentrarsi su Tour de France e Vuelta di Spagna, prendendo una decisione che in parte ha fatto discutere ma che in senso logico ha sicuramente un senso. In molti paragonano Pogacar a leggende del passato e c’è curiosità specialmente perchè solo a fine carriera potremo sapere dove davvero inserire Tadej nella storia. L’ex ciclista Maurizio Fondriest ha parlato riguardo la carriera di Pogacar ed ha avuto parole molto schiette.

Tadej Pogacar gelato, il paragone è schietto

Tadej Pogacar ha 26 anni e resterà proobabilmente come uno dei migliori ciclisti della storia, questo comunque vada e i suoi numeri sono impressionanti. In una recente intervista Fondriest, ex campione del mondo del passato (a soli 23 anni) ha risposto al consueto quesito che ultimamente colpisce gli appassionati di ciclismo e ovvero se meglio Pogacar o Eddy Merckx, colui che viene considerato da quasi chiunque come il miglior ciclista di tutti i tempi.

E Fondriest ha risposto a riguardo rilanciando sempre Eddie Merckx: “Pogacar o Merckx? Beh, non scherziamo! Eddie ha vinto 11 Grandi giri, 19 Classiche e 3 campionati del Mondo e in generale ha vinto 525 gare da professionista. Pogacar ha numeri incredibili per avere 26 anni ma è ancora lontano”. Insomma elogi per il campione ma la consapevolezza che manca ancora tanto per avvicinarsi a un campione come Merckx e una piccola bocciatura per il fenomeno sportivo del momento.