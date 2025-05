Il Paradiso delle Signore, la Rai cambia tutto: nuova programmazione

Nuova programmazione per la fortunata soap di Rai 1. Ecco cosa ha deciso Viale Mazzini per Il Paradiso delle Signore.

Lo scorso lunedì 5 maggio Il Paradiso delle Signore 9 si è concluso con il gran finale di una stagione che ha fatto furore conquistando uno share del 22,80% con picchi fino al 25% in occasione delle scene finali della soap, con la confessione d’amore di Umberto che ha strappato le lacrime della sua ex Adelaide (con la quale ha scoperto di condividere una figlia: Odile).

Nel finale di stagione è nato anche il bambino di Salvo e Elvira, con la Venere che ha dato prematuramente alla luce il figlio proprio all’interno del grande magazzino milanese, assistita dalle mani esperte della signora Concetta. A partire da lunedì 19 maggio il fortunato period drama di Rai 1 è stato sostituito dalla soap spagnola Ritorno a Las Sabinas.

La nuova serie terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia nel periodo estivo nello stesso slot lasciato sguarnito dal Paradiso delle Signore nel daytime pomeridiano: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 16:50 circa. Per Il Paradiso delle Signore ci sarà un cambio di programmazione, ecco quando gli appassionati potranno tornare a rivedere le vicende legate al negozio di moda più seguito d’Italia.

Nuova programmazione per Il Paradiso delle Signore

Per tutta l’estate i fan de Il Paradiso delle Signore dovranno fare a meno dei nuovi episodi in prima visione assoluta. Lunedì prossimo, 26 maggio, riprenderanno presso gli Studi Videa di Roma le riprese del nuovo capitolo della soap. Il cast comincerà a girare i 160 episodi della decima stagione. Per la messa in onda bisognerà attendere l’8 settembre 2025.

In attesa delle puntate inedite, però, dal 19 agosto la Rai tornerà nuovamente a riproporre gli episodi finali che hanno portato al gran finale de Il Paradiso delle Signore 9. In questo modo gli spettatori potranno fare un tuffo nel passato e ripercorrere le emozioni delle ultime puntate di una stagione che ha suscitato grande entusiasmo presso il pubblico.

Tutti confermati i principali protagonisti del cast: da Adelaide (Vanessa Gravina) a Umberto (Roberto Farnesi), Marcello (Pietro Masotti) e Tancredi (Flavio Parenti). Ci saranno anche Ciro e Concetta, Mimmo e Agata. Stando alle indiscrezioni trapelate finora, nella prossima stagione potrebbero non esserci invece Rosa Camilli e Giulia Furlan.

La giornalista, dopo la doppia delusione con Marcello e Tancredi potrebbe tornare dalla madre a Bologna. La stilista invece si è vista licenziare in tronco dalla GMM dopo l’affare del plagio dell’abito di Botteri. Si parla anche di una new entry importante. Nel cast della soap sarebbe pronto a entrare Simone Montedoro, già noto al pubblico per la parte del Capitano Giulio Tommasi in Don Matteo.