Il caldo africano mette in ginocchio l’Italia, occhio a questo giorno: rimanete a casa

Cattive notizie per chi ama le temperature fresche e i climi miti. La Penisola sta per tornare nuovamente sotto la morsa di un’ondata di caldo africano, con tanta afa e i conseguenti disagi. All’origine di questa situazione meteorologica ci sarà, neanche a dirlo, l’arrivo dell’anticiclone africano, pronto a trasportare masse d’aria calda e secca dal Sahara verso l’Italia.

Dopo una primavera piuttosto burrascosa, contrassegnata da diverse precipitazioni, temporali – a volte anche con grandinate e i conseguenti danni – con temperature in linea o perfino fresche su buona parte del territorio italiano, ecco che l’anticiclone sta cominciando a scaldare i motori e per il quadro climatico del Vecchio Continente – incluso il nostro – si prepara la svolta.

Il caldo africano sta per arrivare e c’è da giurare che la sua entrata in scena infiammerà tutta l’Italia. Come detto, il principale vettore del cambiamento sarà l’ormai noto anticiclone africano che dalle zone desertiche del Nord Africa (Marocco e Algeria) si estenderà verso l’Europa e il Mediterraneo, a cominciare dalle zone dello Stivale. Ecco quando arriverà il caldo africano.

Attenzione a questo giorno: arriva il caldo africano in Italia

Le prime date da “bollino rosso” da segnare sul calendario, spiegano gli esperti de ilmeteo.it, sono quelle comprese tra il 28 e il 29 maggio. In queste giornate si presenterà alle porte di casa nostra il famigerato anticiclone africano. L’anticiclone si allungherà verso l’Europa e il Mar Mediterraneo fino a raggiungere la Penisola e dovrebbe aver luogo l’avanzata di un fronte di alta pressione.

Si tratterà di una massa aria calda di provenienza subtropicale. Cosa provocherà l’arrivo dell’anticiclone africano? Prima di tutto una maggiore stabilità atmosferica. Il che significa tanto sole ma anche un significativo rialzo delle temperature. Il caldo farà sentire i suoi effetti soprattutto sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori.

I valori delle temperature potrebbero raggiungere in molte zone anche i 28-30°C durante le ore del pomeriggio. Ci troveremo insomma nel mezzo della classica fiammata di calore africano. Lo scudo dell’anticiclone africano lascerà qualche spiraglio soltanto sul suo bordo orientale tra il 29 e il 30 maggio. Qui potrebbero far breccia correnti più instabili e fresche.

Questa irruzione porterà a possibili temporali anche abbastanza violenti sul Nord Est del Paese e nell’area dell’Adriatico. Successivamente però il dominio dell’anticiclone si insedierà in maniera definitiva generalizzandosi su tutto il bacino del Mediterraneo, così da garantirci sole e caldo per l’inizio del mese di giugno. L’estate insomma è alle porte.