Con il trucco del barattolo la lavatrice è tornata come nuova: adesso sì che igienizza alla perfezione

In cosa consiste e come funziona il trucco del barattolo per la lavatrice? Un passaggio semplicissimo che farà finalmente ottenere un pulito perfetto.

La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile in casa e proprio per questo viene usata quotidianamente e spesso anche più volte al giorno. Grazie alle se funzioni, ci permette di ottenere un bucato igienizzato, pulito e anche profumato, eliminando a fondo tutto lo sporco e neutralizzando anche germi, batteri e cattivi odori.

Ovviamente, una delle cose fondamentali è, che, per avere una lavatrice che possa realmente svolgere in regola le sue funzioni, dovrà essere tenuta nel migliore dei modi. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente, che dovrà essere anch’essa pulita ed igienizzata in ogni sua parte affinché si possa rimuovere tutto quello sporco che potrebbe rovinare il risultato finale e danneggiare anche l’apparecchio stesso. Ecco perché sarà importante che si esegua una pulizia e una manutenzione periodica.

Con il trucco del barattolo la lavatrice tornerò come nuova

Per avere una lavatrice che sia realmente efficiente sarà quindi importante che sia sempre ben pulita in ogni sua parte. Tuttavia, c’è spesso un elemento che viene trascurato e che riesce a influenzare di molto il risultato finale del lavaggio. Stiamo parlando del filtro della lavatrice che in molti dimenticano completamente di pulire.

Il filtro della lavatrice ha un ruolo fondamentale, infatti, serve a filtrare l’acqua di scarico, catturando detriti, pelucchi, capelli, e altri oggetti che potrebbero intasare la pompa o il tubo di scarico. Detriti, che con il passare del tempo si andranno ad accumulare al suo interno, rischiando di compromettere le sue funzioni. Ecco perché per evitare che questo accada, sarà molto importante che sia sempre ben pulito. Per poter ottenere un filtro perfetto e privo di sporco, ecco che si potrò usare il trucco del barattolo che andrà ad eliminare ogni detrito nel giro di pochi secondi.

Per prima cosa riempire un barattolo di vetro con acqua tiepida. Aggiungere bicarbonato di sodio o aceto bianco. Immergere il filtro e lasciarlo agire per almeno 30 minuti. Una volta passato questo tempo sciacquare il filtro sotto acqua corrente, strofinandolo con una spugna imbevuta di aceto. Ora non resta che farlo Asciugare bene prima di rimontarlo nella lavatrice. Ed ecco che finalmente sarà ritornato perfettamente pulito e potrà essere nuovamente in grado di svolgere in modo adeguato le sue funzioni. Eseguire questa operazione una volta al mese e si eviteranno problemi.