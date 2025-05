Stefano De Martino fa un passo indietro, fan impietriti: la decisione

Napoli festeggia ancora il quarto scudetto e c’è grandissimo entusiasmo in città con tifosi, squadra e personaggi dello spettacolo pronti a festeggiare ancora per diverso tempo. Tra i più attivi a festeggiare c’è sicuramente il conduttore televisivo Stefano De Martino, anch’egli protagonista nel corso delle interviste e della festa scudetto per una vittoria tanto attesa.

Il conduttore di Affari Tuoi vive un periodo magico, oltre alla squadra del cuore c’è anche la vita lavorativa dove il programma televisivo di Rai Uno continua a macinare record su record per quel che riguarda l’Audience. E oltre a ciò anche la vita privata va a gonfie vele: non parla riguardo l’avere o meno una presunta partner, ma si coccola Santiago, l’amato figlio avuto dall’ex moglie Belen Rodriguez.

Stefano De Martino è poi intervenuto in quel di Dogliani dove ha partecipato come ospite d’onore al Festival della tv ed è stato accolto da migliaia di persone con grande entusiasmo. Tra le altre cose Stefano ha parlato del presente e dei suoi progetti futuri smentendo un rumors degli ultimi mesi, o meglio tagliando corto e chiudendo – almeno al momento – all’ipotesi Festival di Sanremo. In molti ne stanno parlando ma per il momento è davvero ancora presto. E De Martino è apparso molto lucido a riguardo.

Ultim’ora Stefano De Martino, arriva l’annuncio a sorpresa

Nel corso dell’evento a Dogliani Stefano De Martino ha parlato di tanti temi ed ha risposto cosi a chi gli chiedeva di presentare il Festival: “Ora come ora Sanremo non è la mia misura”, e poi ha continuato scherzando: “O si rimpicciolisce il Festival o mi ingrandisco io. Speriamo che debba ingrandirmi io” ha chiuso cosi il senso del suo discorso. E poi l’artista ha parlato della sua esperienza ad Affari Tuoi, programma Rai che sta raggiungendo picchi inaspettati:

“Temevo non potesse essere nella mia misura Affari Tuoi, ho cercato di farmela andare ed ora sono molto contento. Condurre Sanremo tra due anni? Beh, se due anni fa mi avessero detto di Affari Tuoi mi sarebbe sembrata utopia, ora allo stesso modo mi sembra utopia il Festival”, ha chiosato scherzando sulla cosa.

Inizialmente c’era molta preoccupazione sul fatto che Stefano dovesse sostituire Amadeus ma invece l’artista è riuscito a sostituirlo nel migliore dei modi ed ha ottenuto ottimi risultati. Il programma va a gonfie vele e De Martino è una delle vere e proprie stelle in chiave Rai.