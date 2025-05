Volta le spalle all’Inter e dice sì alla Juve: offerta accettata!

Mentre il campionato dell’Inter si è concluso con la cocente delusione di uno scudetto perso in direzione Napoli, quello della Juventus è ancora in attesa dell’epilogo. La corsa Champions si esaurirà questa sera con l’ultima gara di campionato dei bianconeri che affronteranno il Venezia in una sfida da non fallire.

Mandato in archivio questo rush finale sarà quindi tempo di ripensare al calciomercato, il tutto con un occhio al Mondiale per Club. La compagine bianconera è quindi già al lavoro per costruire la squadra del prossimo futuro, al netto delle incertezze attuali su quello che sarà il prossimo allenatore tra il contratto di Tudor, il sogno Conte e altri possibili nomi.

Tutto è ancora da definire per la Juventus che però ha già chiari alcuni punti cardine sui quali andare ad intervenire in maniera mirata. Prima di tutto l’attacco dove tra entrate ed uscite cambierà tantissimo, e poi spazio anche alla difesa che ha bisogno almeno di un nuovo pilastro da mettere tra le mani del prossimo allenatore.

A tal proposito Giuntoli sarebbe tornato sulle tracce di un vecchio obiettivo, andando di fatto ad incrociare la propria strada anche con l’Inter. Il nome è quello di Jakub Kivior, profilo che al dirigente juventino piace sin dai tempi del Napoli. Il polacco intanto ha trovato la sua dimensione all’Arsenal, club nel quale si è trasferito a gennaio 2023 dallo Spezia, con un salto di qualità importante.

Calciomercato, l’Inter resta a bocca asciutta: Kiwior vuole la Juve

In Premier League Kiwior si è ritagliato il proprio spazio al netto della folta concorrenza ed in stagione ha messo a referto 29 presenze totali.

Il classe 2000 potrebbe dunque fare ritorno in Italia anche per giocare con maggiore continuità in un campionato che peraltro già conosce bene. Secondo quanto evidenziato da ‘Footballinsider247’ i bianconeri fanno sul serio per il difensore ex Spezia, che al netto della crescita non è certo un intoccabile nelle gerarchie di Arteta.

“Accetterà l’offerta della Juventus”, ha titolato il portale inglese che sottolinea quindi come ci siano buone possibilità di vedere Kiwior nuovamente in Serie A, stavolta col bianconero della Juve. Il contratto è ancora lungo fino al 2028 e la società piemontese potrebbe provarci attraverso un prestito. Una situazione che di fatto taglierebbe fuori l’Inter, che a sua volta ha seguito il calciatore tra i papabili per la difesa del futuro.

Il duello tra le due rivali si accende sempre di più.