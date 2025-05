Roma di nuovo ferma, sciopero di 24 ore: segnatevi questa data

L’ultimo mese è stato davvero molto complicato per la città di Roma, possiamo dire che ci siamo trovati dinanzi ad un Maggio incandescente (e non certo per la questione clima). Ci sono stati tantissimi eventi e controllare tutta l’organizzazione non è stato semplice, e anche a fine mese l’ennesimo sciopero può ‘rovinare’ la città.

In questo mese i mezzi pubblici hanno fatto un lavoro estenuante tra il Conclave che ha portato alla proclamazione di Papa Leone XIV fino agli Internazionali d’Italia ed altri eventi sportivi all’Olimpico. Nonostante qualche sciopero la situazione è rimasta comunque piuttosto valida con i mezzi e la città che è riuscita ad andare avanti e questo nonostante tutto. Chi merita e spesso non viene tutelato abbastanza è sicuramente il lavoro dei tassisti, una schiera di persone fin troppo sottovalutata nel nostro paese.

Quando c’è lo sciopero dei mezzi sono quasi sempre solo loro a salvarci e a portarci ove viene richiesto. Che si tratti di un turista o di un personaggio pubblico il tassista è sempre a disposizione e Roma conta una vasta gamma di persone che svolgono in maniera continuativa questo lavoro. Per questo è arrivata la decisione di effettuare l’ennesimo sciopero, anche loro vogliono avere maggiori diritti e sono in molti ad appoggiare le loro richieste.

Sciopero dei tassisti a Roma, ecco quando accadrà ufficialmente

Ora è tutto confermato, la notizia era nell’aria ma ora è tutto ufficiale. Mercoledi 28 Maggio 2025 ci sarà lo sciopero dei tassisti, lo ha annunciato mediante un lungo comunicato il sindacato Usb che difende i diritti di questi lavoratori troppo spesso mandati alla mercè senza alcuna difesa.

Lo sciopero riguarderà tutto il territorio della Capitale e quindi sarà obbligatorio utilizzare solo i mezzi di trasporto per muoversi, che siano bus, treni o Metro. Rispetto a questi ultimi i Tassisti scioperano molto meno e sono sempre puntuali ad accoglierci per un viaggio, la situazione però è degenerata e questi vogliono più diritti, sia in quanto lavoratori sia diritti economici. C’è preoccupazione perchè questo potrebbe essere solo il primo di tanti e di certo non è una buona notizia.

Va detto che non è stato rilasciato un vero e proprio comunicato con i tassisti che vogliono maggiori regole ma non è chiaro ancora in che ambito. Si proverà ad accontentarli, ma intanto è confermato lo sciopero e c’è preoccupazione tra gli addetti ai lavori.