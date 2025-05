Mina Settembre 4, clamorosa decisione della Rai: telespettatori furiosi

Lo scorso 16 febbraio la terza stagione di Mina Settembre si è conclusa con un finale toccante e un ottimo riscontro in termini di ascolti. Gli ultimi due episodi (“La scemità degli uomini” e “La profezia del ciuccio”) della fiction Rai hanno raccolto 4 milioni e 547mila spettatori su Rai 1 arrivando a toccare il 25,3% di share.

In generale la scorsa stagione è stata un grande successo, regolarmente premiata dal pubblico con una media complessiva superiore ai 4,3 milioni di spettatori fissi a settimana e uno share che ha raggiunto il tetto del 24%. Il gran finale di Mina Settembre è stato una sorta di chiusura del cerchio, con il tanto sospirato matrimonio tra Mina e Domenico.

A completare il tutto l’importante annuncio di Viola, ufficialmente adottata dalla coppia. L’episodio finale si è concluso infine con uno sbalzo temporale: Mina in ospedale, circondata dall’affetto di Domenico, Viola, zia Rosa e le amiche. Si scopre così che l’assistente sociale ha dato alla luce un figlio. Sono in molti a sperare in un quarto capitolo di Mina Settembre. La decisione Rai però farà sicuramente scontenti i tanti fan della serie.

Mina Settembre 4, la decisione di Viale Mazzini delude gli spettatori

Le anticipazioni dei palinsesti Rai della stagione televisiva 2025/2026 rivelano che non ci saranno nuove puntate di Mina Settembre 4. Niente da fare per la fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, almeno per la prossima stagione tv. Non ci sarà spazio per la popolare serie ambientata a Napoli.

Al momento infatti non sono in previsione riprese per un ipotetico quarto atto della serie, che potrebbe tornare sul piccolo schermo soltanto a partire dalla stagione 202/2027. Gli appassionati delle vicende di Mina Settembre dovranno dunque attendere un po’ di tempo prima di rivedere l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi occupata con nuovi casi da risolvere.

Attualmente l’attrice è impegnata con uno spettacolo teatrale che la terrà impegnata tutta l’estate in giro per l’Italia e con un nuovo progetto rigorosamente top secret. Nella prossima stagione tv ci saranno invece Cuori 3, sempre con Pilar Fogliati nelle vesti della protagonista, e la decima stagione de Il Paradiso delle Signore.

La terza stagione di Cuori tornerà nella fascia di prime time. Per Il Paradiso delle Signore 10 è confermato l’appuntamento nel day-time pomeridiano di Rai 1, sempre nello slot orario che va dalle 16 alle 16:50 circa. Le riprese dei 160 episodi inediti partono proprio questa settimana, da lunedì 26 maggio, sempre presso gli Studi Videa di Roma.