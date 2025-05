Frutta e verdura, non basta una passata veloce sotto l’acqua: questi i passaggi da seguire per evitare pericoli

Frutta e verdura, ecco il vero metodo per lavarla in modo accurato ed eliminare tutte le impurità: in questo modo potrai mangiarla con tutta la buccia.

Ora che il caldo arriva, anche il modo di mangiare cambierà drasticamente. Infatti, rispetti ai mesi invernali in cui un buon piatto caldo fa sempre piacere, in estate e con le temperature roventi, si sentirà proprio l’esigenza d mangiare qualcosa che sia fresco, sano e soprattutto veloce e che quindi non richieda ore ed ore nella preparazione.

Proprio per questo e vista la grandissima vastità che in questo momento la natura offre, ci sarà un maggiore consumo di frutta e verdura di stagione, che permetteranno di poter mangiare in modo sano, fresco e gustoso. Ovviamente, prima di poterle consumare, soprattutto da crude, sarà molto importante che frutta e verdura vengano lavate in modo accurato, per evitare qualsiasi tipo di pericolo.

Come lavare frutta e verdura correttamente per evitare pericoli

Lavare, frutta e verdura prima di consumarle è importante per diversi motivi legati alla salute e alla sicurezza alimentare. Molti prodotti, infatti, vengono trattati con pesticidi per proteggerli da insetti e malattie e quindi tracce di queste sostanze arrivano direttamente sulle nostre tavole. Il lavaggio, quindi, aiuta a ridurre significativamente questi residui e ad evitare rischi. Inoltre, frutta e verdura possono essere contaminate da polvere, terra, sabbia e altri agenti ambientali durante la raccolta, il trasporto e l’esposizione nei negozi. In pratica un vero ricettacolo di sporco, di germi e batteri.

Quindi una volta assodato che qualsiasi tipi di frutta e verdura necessità di un lavaggio accurato, ora bisognerà capire in che modo agire per essere certi di rimuovere a fondo ogni tipo d’impurità. La prima cosa da sapere, è che purtroppo non basta un semplice lavaggio sotto acqua corrente. Come fare allora per lavare a fondo frutta e verdura?

Il procedimento è semplicissimo e richiede giusto qualche minuto in più. Prendere quindi una bacinella, riempire con acqua e bicarbonato. Immergere frutta e verdura e lasciare in ammollo per una decina di minuti. Passato il tempo, con uno spazzolino strofinare sulla buccia, soprattutto se si tratta di frutta o verdure che andremo a consumare crudi. Infine, aprire l’acqua corrente e risciacquare accuratamente per eliminare gli ultimi residui. Una semplice e veloce asciugatura con un foglio di carta scottex, ed ecco che finalmente tutto sarà pronto per essere consumato così al naturale o per preparare piatti freschi e gustosi da portare in tavola.