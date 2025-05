Bomba in Serie A: Thiago Motta e Zirkzee di nuovo insieme!

Con il campionato di Serie A andato in archivio è tempo di pensare al prossimo futuro tra conferme, novità e qualche cambio di panchina importante.

Tra le big che opereranno un avvicendamento di guida tecnica c’è anche il Milan, che ha chiuso mestamente la stagione all’ottavo posto, fuori dalle competizioni europee e con sul groppone anche una finale di Coppa Italia persa contro il Bologna. La sola Supercoppa vinta agli albori dell’era Conceiçao non può bastare per salvare un’annata estremamente deludente.

Il tecnico lusitano non ha fatto breccia nell’ambiente milanista con gioco e risultati che hanno latitato per tutta la seconda parte di stagione, esattamente sulla scia del predecessore Paulo Fonseca. È stata quindi una stagione da dimenticare per gli allenatori di un Milan che si prepara ad un rinnovamento anche nell’organigramma societario.

Si prospettano novità su tutti i fronti con il casting per la panchina che rappresenta il fulcro centrale delle prossime settimane.

Col passare dei giorni si allontanano i principali obiettivi rappresentati dai vari Vincenzo Italiano, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini. Per questo motivo il Diavolo va a caccia di piste alternative come quelle di Roberto Mancini e Thiago Motta. Quest’ultimo ha vissuto a sua volta un’annata complessa alla Juventus, lì dove è stato esonerato nel rush finale portato poi a compimento da Igor Tudor che ha portato i bianconeri all’obiettivo Champions.

Calciomercato Milan, c’è anche Thiago Motta per la panchina: coppia con Zirkzee

Thiago Motta ha collezionato in totale 42 partite sulla panchina della Juventus tra campionato e coppe con una media punti di 1,67 fino all’esonero dello scorso marzo che ha rimescolato le carte.

Ora l’italo-brasiliano, che a Bologna aveva incantato portando i felsinei in Champions League, si ritrova senza squadra e con tanta voglia di ripartire altrove. Il Milan in questo senso potrebbe rappresentare una chance interessante per il prossimo futuro del giovane allenatore, che potrebbe portare idee fresche e voglia di rivalsa in un contesto che senza coppe ha bisogno di ripartire col piede giusto.

Al contempo un eventuale arrivo di Motta a San Siro potrebbe anche fungere da trampolino di lancio per un potenziale colpo di mercato i attacco. Il riferimento è a Joshua Zirkzee, centravanti olandese ex Bologna che al Manchester United quest’anno ha faticato tantissimo. Solo 7 gol messi a referto in ben 49 presenze e tantissime prestazioni sottotono sia personali che di squadra in un’annata disastrosa dello United.

Zirkzee può quindi essere già in lista di sbarco e come profilo accoppiato eventualmente a Thiago Motta potrebbe fare al caso del Milan, ricomponendo quel duo che a Bologna incantò la Serie A.