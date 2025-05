Ultim’ora Juve, scelto l’allenatore per il Mondiale per Club: l’annuncio

La Juventus si gode la vittoria sul campo del Venezia con il rigore di Locatelli decisivo al culmine di una gara pazzesca che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Missione compiuta quindi per Igor Tudor, che era stato chiamato al posto di Thiago Motta proprio per portare la squadra al quarto posto.

L’allenatore croato, giunto a Torino da traghettatore, si è quindi giocato al meglio le proprie carte contribuendo al successo di una squadra che aveva un bisogno fondamentale di entrare in Champions League. Uno step decisivo anche per la gestione della prossima sessione estiva di calciomercato dal punto di vista strettamente economico.

Nel post partita a ‘Sky’ Tudor si è quindi goduto il momento rispondendo anche alla domanda sul futuro: “Ci siamo meritatamente conquistati quello per cui eravamo venuti qui. Il mio futuro? Si saprà presto, non dopo il Mondiale per Club. Io sono felice, ma bisogna accettare questa vita di allenatore sempre in bilico. Rimanere concentrati sul percorso, sulla crescita, trovare il gusto e il piacere di fare questo lavoro. Se non avessimo vinto mi sarei sempre sentito un buon allenatore, ovviamente quando si vince si è più felici”.

È tempo quindi di godersi il momento ma anche di pensare già al prossimo obiettivo, rappresentato dalla partecipazione ad uno storico Mondiale per Club. Tanta la curiosità intorno alla Juventus e alla competizione, con attenzione anche a ciò che potrà accadere in panchina.

Calciomercato Juventus, scelta fatta per il Mondiale per Club: annuncio su Tudor

Nelle scorse settimane si era infatti già parlato parecchio del destino di Igor Tudor, e di un possibile addio alla Juve in chiusura di stagione.

Con l’approdo in Champions e il Mondiale per Club alle porte è dunque il momento di prendere una decisione, al netto del contratto in essere tra il croato e i bianconeri.

In questo senso a sbrogliare la matassa in queste ore è stato Anthony Seric, agente dello stesso Tudor, che a ‘Sky Sport’ ha fatto chiarezza sul futuro dell’allenatore: “Quello di ieri è stato uno sfogo da parte di Tudor dettato dalla tensione per l’obiettivo raggiunto non senza difficoltà, ma in un clima di grande serenità all’interno del club”.

L’agente ha quindi aggiunto: “Dopo le interviste a caldo poi lui e Giuntoli si sono parlati e Igor rispetterà l’impegno preso di guidare la Juve al Mondiale per club. E non metterà nessuna fretta alla società sulla scelta futura perche spera chiaramente di poter ancora essere l’allenatore della Juve nella prossima stagione e ne rispetterà i tempi della scelta”. Sarà quindi Tudor a guidare la Juventus anche per il Mondiale per Club.