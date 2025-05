Vestirsi alla moda ma senza commettere errori, i colori da evitare se non vuoi sembrare più grande di 10 anni

Se non vuoi apparire di 10 anni più grande questi colori sono assolutamente da evitare: meglio non commettere questi errori se si vuole avere un look impeccabile.

Il modo di vestirsi, oltre a seguire un po’ quelle che sono le tendenze del momento, è anche un po’ lo specchio della propria anima. Con ciò che si andrò ad indossare infatti, si mostrerà agli altri quella che è la propria personalità e già dal proprio outfit si potrà far capire agli altri come si è caratterialmente. Ovviamente, ciò non toglie che ci siano delle semplici regole da seguire, affinché anche un semplice paio di jeans possa fare la differenza.

Ovviamente, così come capita anche per il make-up esistono delle combinazioni di colori e di capi, che messi insieme potranno non rendere insieme, donando un aspetto molto più maturo dell’età che magari si ha realmente. In questo caso, ci sono gli esperti di stile che non hanno alcun dubbio: questi colori aggiungono almeno 10 anni in più e non andrebbero assolutamente indossati.

Sono questi i colori da non indossare per non apparire ‘vecchi’: errori da non commettere

A differenza di quello che si possa pensare, non tutti i colori stanno bene a tutti e soprattutto non tutti abbelliscono la figura. Infatti, secondo gli esperti di stile, ci sono alcune tonalità che non fanno altro che invecchiare e aggiungere molti anni in più rispetto a quelli che si hanno realmente. Ecco quindi, i 3 colori da non indossare mai se non si vogliono avere 10 anni in più.

Per essere alla moda, non serve solo indossare quelle che sono le tendenze del momento, ma sarà anche importante che l’outfit scelto valorizzi la figura. Ecco perché è importante sapere, che esistono alcuni colori che conferiscono almeno 10 anni in più e per tale motivo non andrebbero mai e poi mai indossati. Il primo colore in questione è il grigio opaco, un colore soprattutto invernale, ma che conferisce alla pelle un effetto ‘spento’ creando un’immediata sensazione d’invecchiato.

Anche il giallo senape è un colore che non valorizza affatto anzi, tende a creare un aspetto vecchio e anche leggermente trascurato. Infine, troviamo il verde oliva intenso, che, nonostante sia un colore molto chic, trasmette un’immagine di stanchezza, soprattutto se utilizzato nelle camicette e nelle magliette. Ecco che quindi, questi 3 colori andranno messi da parte se non si vuole avere un aspetto vecchio e trascurato.