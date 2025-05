Con Ryanair raggiungi la perla dell’Adriatico con 17 euro: quando scade l’offerta

Manca sempre meno alle ferie e tutti noi, parlandoci chiaramente, stiamo già guardando a come trascorrere le nostre vacanze estive, che siano in mete esotiche con un grande caldo e il mare o in città, magari apprezzando la cultura e la storia di un determinato paese. Ma ognuno di noi ovviamente guarda anche al portafoglio e studia le opzioni più convenienti a livello economico. La compagnia Ryanair, da questo punto di vista, offre una vasta gamma di opzioni ed alcune davvero molto interessanti.

La nota compagnia Low Cost offre offerte pazzesche e promozioni che permettono di volare a prezzi letteralmente stracciati. Ovviamente l’offerta non dura per sempre ma è valida nello specifico fino al prossimo 31 Maggio 2025. Pochi giorni per approfittarne e quindi correte sul sito e bloccate una vacanza da sogno, il tutto a prezzi quasi stracciati.

Ci sono alcune mete, definite come ‘Perle del mediterraneo o dell’Adriatico’ che puoi raggiungere a cifre davvero bassissime. Ovviamente bisogna collimare orari e varie esigenze per trovare l’offerta giusta ma questa ti garantisce di partire a cifre che potremmo definire shock. Da Roma Fiumicino ad Atene si può avere un’offerta con un viaggio a soli 14.99 euro ma ancora più clamorosa è l’offerta per Dubrovnik, definita come la Perla dell’Adriatico. Una città che in molti non vedono l’ora di visitare e che è il giusto mix per l’estate, tra mare e cultura.

Offerte shock Ryanair, puoi partire a cifre irrisorie

Come puoi vedere sul sito ufficiale di Ryanair puoi raggiungere le mura medievali e il mare cristallino di Dubrovik con soli 16.99 euro, una cifra incredibile e la città perfetta per una vacanza sia romantica che culturale. Ma questa è solo una delle tante offerte che offre Ryanair e nei prossimi giorni si preannuncia un traffico inaudito sul sito, una situazione a dir poco incredibile.

Se parti dal Nord il biglietto aereo da Milano Malpensa a Corfù costa solo 19.99 euro e allo stesso prezzo puoi andare su un’isola piacevole e bella da vedere come Minorca. Ma ci sono offerte ancora più clamorose per mete solitamente più costose ed ora invece a prezzi stracciati. Esempi sono quelli di Lanzarote e trovi offerte sul sito a partire da 33 euro fino a Madeira, una delle più belle città del Portogallo e che puoi raggiungere a soli 41.83 euro.

Da Napoli ci sono offerte per le isole greche clamorose. Puoi raggiungere Rodi con prezzi a partire da 21.99 euro mentre puoi raggiungere Zacinto con offerte a 24.17 euro. Insomma affrettati e per altri pochi giorni trovi offerte pazzesche su Ryanair.