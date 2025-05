Torna la paura per il ragno violino: prova questo rimedio e non correrai alcun pericolo

Il ragno violino è stato uno dei protagonisti indiscussi della stagione passata, quando in Italia c’era quasi una vera e propria infestazione ed erano tantissime le persone che restavano vittime del suo morso. Si tratta di un aracnide considerato pericoloso proprio a causa del suo veleno, che può provocare reazioni anche gravi nell’uomo.

Il morso del ragno violino può iniettare un veleno che contiene enzimi in grado di distruggere i tessuti (necrosi). In alcuni casi può provocare ulcerazioni cutanee che impiegano settimane o mesi a guarire. I sintomi più comuni che si manifestano dopo essere stati morsi sono: febbre, dolori muscolari, nausea, emolisi e insufficienza renale, che possono comparire anche dopo circa 12 ore, rendendo quindi più complicato riuscire a fare una diagnosi certa e precisa.

Con questo rimedio il ragno violino in casa non sarà più un problema

Prima però di allarmarsi e di essere terrorizzati dalla sua presenza è bene sapere che si tratta di un ragno molto schivo, ciò vuol dire che non attacca all’improvviso ma solo se si sente minacciato dalla nostra presenza. È una specie che ama il buio e preferisce restare nascosto durante il giorno. Ecco perché con le dovute accortezze non si correrà alcun rischio.

Anche se in commercio esistono prodotti ideati proprio per allontanare sia i ragni che altre tipologie d’insetti, si tratta per lo più di sostanze chimiche e che possono quindi rappresentare un problema per la salute nostra e anche quelle degli animali, soprattutto cani e gatti che tendono a mettere un po’ il musino ovunque. Quindi per evitare altre situazioni spiacevoli, per allontanare il ragno violino da casa basterà posizionare una pianta di lavanda. Infatti, l’odore che verrà rilasciato nell’aria, che per noi sarà assolutamente gradevole e rilassante, per i ragni sarà davvero impossibile da sopportare.

Oltre a questo efficace rimedio, è ovviamente importante tenere una casa sempre ben pulita e in perfetto ordine. Aspirare quindi con regolarità gli angoli più nascosti, pulire anche dietro i quadri, dietro i libri e dietro i mobili, che sono il posto perfetto in cui i ragni possono nascondersi. Anche sigillare piccole fessure nei muri è un ottimo rimedio per contrastare la presenza del ragno violino. Con queste piccole accortezze la casa sarà un posto sicuro e privo di qualsiasi tipo di minaccia.