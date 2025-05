Barella, tremenda notizia per l’Inter a 4 giorni dalla finale Champions

Notizie tremende prima della finale di Champions per l'Inter. Il protagonista è il centrocampista Nicolò Barella

Il countdown verso la finalissima di Champions League tra Inter e PSG è ormai iniziato da tempo. I nerazzurri non vedono l’ora di mettersi alle spalle le delusioni del campionato per concentrarsi su quello che sarà l’impegno più importante dell’anno.

Thuram e soci sono al lavoro per arrivare nelle migliori condizioni possibili a Monaco di Baviera dove la truppa di Inzaghi si gioca praticamente tutto. Al netto delle vicende di campo restano però attive le sirene di mercato che stanno scombussolando la marcia d’avvicinamento del club meneghino all’ultimo atto della Champions.

Tante infatti le voci sul futuro di Simone Inzaghi per il quale si fanno sempre più intense le sirene dall’Arabia Saudita. A tal proposito ieri lo stesso allenatore dell’Inter ha parlato a margine del Media Day: “Come ogni anno per fortuna arrivano queste richieste, ma come sempre con la società ci siederemo al tavolo al termine della stagione. Sto bene all’Inter, ho un contratto e se ci saranno i presupposti andremo avanti volentieri. Sarebbe folle pensare ad altro nella settimana della finale di Champions”.

L’accordo attualmente in essere tra Inzaghi e l’Inter è in scadenza 2026 e le voci sull’Arabia iniziano a farsi sempre più insistenti. Le stesse però potrebbero andare anche a coinvolgere un top player della rosa nerazzurra.

Calciomercato Inter, Barella via con Inzaghi: le sirene dall’Arabia Saudita

Marotta intervenuto a ‘Sky Sport’ su Inzaghi ha ammesso: “Quella di Inzaghi è una considerazione giusta che un allenatore fa. È normale volersi sentire dire alcune cose dalla società e noi siamo pronti a farlo come abbiamo più volte detto. Io sono ottimista perché il rapporto con Inzaghi è ottimo, il ciclo non è finito, c’è una bella simbiosi. Auspico si possa proseguire insieme”.

Le parole di Marotta provano a rassicurare l’ambiente che deve fare i conti anche con le sirene di mercato relative a Barella. Secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’ nei piani dell’Al-Hilal, oltre a Inzaghi, ci sarebbe anche Nicolò Barella.

Il club saudita vorrebbe dare il benvenuto all’allenatore italiano regalandogli immediatamente un autentico pupillo della sua avventura all’Inter. Un’idea che si era già scontrata con un primo no del centrocampista risalente alla scorsa primavera.

A Riad sono però convinti che l’aria possa essere cambiata e puntano quindi a piazzare una doppietta tutta a tinte nerazzurre portando in città anche Barella insieme al condottiero Inzaghi.