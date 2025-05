Muore un volto storico della musica italiana, è stato ospite di Carlo Conti a Sanremo 2025

La notizia di un lutto è sempre devastante e colpisce sempre profondamente. Non è mai una cosa bella e sicuramente tocca chiunque è stato vicino allo scomparso, che si tratti di un amico o di un familiare ma anche di altro. Capita talvolta di essere scossi anche per la morte di un personaggio che abbiamo visto solo in tv o che abbiamo sentito per generazioni. Questa persona l’abbiamo vista all’ultimo Festival di Sanremo 2025, edizione che ha avuto grande successo sotto la guida di Carlo Conti.

Quando muore un personaggio che ha dato tanto alla nostra infanzia è sempre una brutta notizia e nelle ultime ore è andato via un uomo a cui siamo molto legati. Non personalmente ma quasi chiunque di noi ha ascoltato una sua canzone nel corso della nostra giovinezza. Il mondo dello spettacolo e della musica piange, è morto all’età di 66 anni Domenico Gigi Canù, storico chitarrista dei Planet Funk, band che ci ha accompagnato per decenni.

L’uomo era affetto da tempo da tumore al Colon e la band ha voluto ringraziarlo e salutarlo con un commovente post sui propri canali social. Parole nette e i Planet Funk hanno ringraziato il loro artista con il seguente messaggio: “E’ con grande dolore che comunichiamo la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi a 66 anni. Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile”.

Lutto tremendo nel mondo della musica, era tra gli ospiti di Sanremo 2025

Sanremo 2025 è stata un’edizione che ha regalato tante emozioni e che ha fatto clamorosi numeri per quel che riguarda gli ascolti con l’Audience passata a numeri clamorosi. I Planet Funk, conosciuti per essere un gruppo Dance Elettronico, hanno cantato in una delle giornate in settimana ed hanno comunque ottenuto un discreto successo.

Domenico Gigi Canu è un’artista napoletano nato nel 1959 e che inizialmente, verso gli anni Novanta, fondò i Souled Out, facendo cosi conoscere in questo mondo. Poi però non ha mollato ed anzi ha proseguito su questo verso e il gruppo si fuse con i Kamasutra. Da qui però nacquero i Planet Funk, un gruppo che ha dato sicuramente un cambiamento totale al mondo della musica e che per certi versi l’ha riscritta.

In molti hanno espresso il proprio cordoglio per la propria perdita e sicuramente anche Carlo Conti lo ricorda per la sua recente esibizione al Festival di Sanremo 2025. La musica perde un grande e c’è grande dolore attorno a questa triste notizia.