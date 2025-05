Un Posto al Sole anticipazioni: Giulia prende una decisione estrema, paura per Niko

A tenere banco nelle prossime puntate di Un Posto al Sole in onda – come sempre su Rai 3 – dal 2 al 6 giugno saranno soprattutto le vicende legate a Giulia e a Niko. L’assistente sociale sarà sempre più angosciata per via della misteriosa sparizione di Luca. Il dottor De Santis sembra essere svanito nel nulla lasciando la compagna in preda alla disperazione.

L’ansia per le sorti del dottore di Palazzo Palladini porterà Giulia a prendere una decisione che preoccuperà non poco il figlio Niko. Nel frattempo Gennaro non smetterà di ronzare intorno a Elena. Marina si accorgerà della cosa e farà sentire la sua voce con la figlia, che non appare per nulla dispiaciuta di ricevere le attenzioni di un uomo sposato.

Le prossime puntate assisteranno anche al ritorno di Micaela, che complicherà di molto la vita della sorella (e non è una novità). Insomma, si preannuncia un’altra settimana di emozioni forti e colpi di scena nella soap che ruota intorno al condominio più famoso d’Italia. Ecco cosa dicono le anticipazioni di Upas dal 2 al 6 giugno.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 giugno: decisione estrema di Giulia, Niko preoccupato

Ansia crescente per Giulia Poggi nei prossimi appuntamenti con Un Posto al Sole. La donna non avrà alcuna intenzione di gettare la spugna nel tentativo di rintracciare Luca, che sembra essersi volatilizzato. Bianca la chiamerà per parlare un po’ con lei. La nonna però farà fatica a nasconderle di essere di cattivo umore.

Giulia è all’oscuro del fatto che Luca ha chiesto ospitalità a Gianluca, vicino a Siena, dove è stato accolto con molto affetto dal ragazzo al quale De Santis ha finito per raccontare il motivo della sua improvvisa partenza da Napoli: non voler essere di peso a Giulia quando l’Alzheimer inevitabilmente peggiorerà. Per Luca arriverà il momento di andarsene, ma Gianluca sarà sempre più preoccupato per lui.

Sarà proprio una telefonata di Gianluca a spingere Giulia a prendere un’importante decisione che però preoccuperà Niko. Intanto Gagliotti non smetterà di corteggiare Elena, che si mostrerà compiaciuta per le attenzioni ricevute. Marina affronterà la figlia e non nasconderà la delusione per il suo atteggiamento, visto che Elena è perfettamente consapevole che Gennaro è sposato.

Anche Michele si preoccuperà per la crescente vicinanza tra i due e soprattutto Antonietta si renderà conto che la sua gelosia non è per nulla infondata. Deciderà così di affrontare il marito. Manuela sarà sempre più a suo agio nelle nuove vesti di conduttrice radiofonica. Ma con il ritorno di Micaela a Napoli le cose si complicheranno. Le due gemelle litigheranno e come sempre a farne le spese sarà Serena.