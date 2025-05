Prima di usare ancora il tagliere in legno controllalo con attenzione: se noti questo gettalo subito, è un pericolo

Prima di utilizzare ancora il tagliere in legno della nonna, meglio fare attenzione a questo particolare: se si nota si sta correndo un serio rischio per la salute.

Il legno è sicuramente uno dei materiali più versatili che esistono in natura e proprio per questo è utilizzato per realizzare tantissimi oggetti e non solo. In casa, ad esempio, oltre ai mobili che hanno sicuramente un ruolo fondamentale, il legno è anche usato per la realizzazione di utensili da cucina, che ci servono nel quotidiano. Mestoli, taglieri, vassoi e anche alzatine, sono solo alcuni degli oggetti che possiamo trovare in legno.

Oltre ad essere molto versatile, il legno è anche incredibilmente resistente, ecco perché viene ancora oggi utilizzato per realizzare utensili da cucina. Tuttavia, c’è anche un aspetto negativo da considerare ed è il motivo principale per cui questo materiale è stato completamente vietato nelle cucine dei locali commerciali. Ciò che rende il legno ‘poco sicuro’ è la sua porosità che contribuisce a far assorbire odori e sapori.

Prima di utilizzare ancora il tagliere in legno ecco cosa è importante sapere

Se in passato gli utensili in legno erano gli strumenti più utilizzati all’interno di ogni tipo di cucina, ora restano maggiormente negli ambienti domestici, dove ovviamente non vige nessuna regola che ne vieta l’utilizzo. Tuttavia, prima di proseguire ad utilizzarli e in particolare prima di usare ancora il tagliere in legno è importante essere a conoscenza di un fattore molto importante e che potrebbe cambiare tutto.

Come anticipato, quando si utilizza il tagliere in legno, si dovrà tenere in considerazione il fatto che trattandosi di un materiale molto poroso, tenderà ad assorbire sapori ed odori. Inoltre, la sua superficie non risulterà mai realmente pulita, trasformando quindi il tagliere in un vero covo di sporco, germi e batteri, che possono trasferirsi su tutti gli altri alimenti che andremo a maneggiare in cucina.

Ma non è tutto, perché c’è un dettaglio che rende il tagliere in un vero pericolo per la salute, ossia la presenza di spaccature e di lesioni. Queste, che possono formarsi anche durante la fase di taglio o di lavaggio, non fanno altro che assorbire maggiormente lo sporco, che non riuscirà ad essere eliminato nemmeno con acqua e sapone. Quindi, prima di utilizzare ancora il tagliere in legno, è importante controllare se ci siano spaccature e se così fosse, sarebbe opportuno gettarlo direttamente via per non correre alcun tipo di pericolo. Oltre allo sporco, infatti, queste lesioni potrebbero anche rilasciare dei pezzetti in legno, che potrebbero andare a finire in ciò che stiamo tagliando, aumentando il rischio.