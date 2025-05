Batosta Inter, finale Champions con il Psg compromessa: non ci voleva

Manca sempre meno al giorno più atteso per i tifosi dell'Inter. Sabato sera il club nerazzurro affronterà il Psg in finale di Champions.

Sabato sera andrà in scena a Monaco di Baviera la tanto attesa finale di Champions League tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Psg di Luis Enrique. Una sfida che può portare i nerazzurri nella storia e può regalargli la tanto attesa e celeberrima quarta Champions League. Nella mente dei tifosi e dei giocatori c’è ancora tanta delusione per la sconfitta di due anni fa con il City e ora vogliono a tutti i costi il riscatto.

Questa stagione non ha portato titoli finora, uno scudetto mancato di un pelo e tante delusioni tra finale e Supercoppa italiana, insomma l’Inter si gioca tutto e ora i tifosi sognano di salire sul tetto d’Europa. Intanto la dirigenza lavora sul mercato ed ha già piazzato due colpi importanti come Luis Henrique e Sucic e proseguirà ovviamente sulla linea giovane, seguendo le linee dettate da Oaktree.

Serve ringiovanire la rosa e intanto il club vuole accontentare i tifosi, ma allo stesso tempo la testa dei giocatori è al campo e la squadra nerazzurra punta a fare la storia, ma c’è da registrare una brutta notizia, purtroppo è confermato ed è una batosta che vede sempre più pessimismo tra tifosi e addetti ai lavori per la vittoria della Champions League.

Doccia fredda Inter, ora è tutto confermato: niente da fare

In casa Inter c’è pensiero alla testa di sabato, giocherà l’undici titolare anche se bisogna verificare le condizioni di Pavard, reduce da un infortunio ed eventualmente è pronto Yann Bisseck al suo posto. Quello che purtroppo molti stanno notando è che il Psg parte abbastanza favorito sull’Inter, per i bookmakers sarà la squadra di Luis Enrique ad alzare il titolo e diventare campione d’Europa. La vittoria della Coppa dei francesi è quotata a 1.60 mentre la vittoria dell’Inter nel torneo è data a 2.40, abbastanza in più rispetto ai francesi.

Il cammino del club nerazzurro è stato straordinario ma i bookmakers di tutta Europa pensano che stavolta non ce la farà e saranno i nerazzurri ad alzare il titolo, ma vincerà il primo trofeo il Psg con la società di Al Khelaifi da tempo a caccia di questo storico trofeo. Il paradosso è che non ci sono riusciti con Mbappe, Messi e Neymar ma rischia di farlo ora con tanti giovani talenti e una squadra molto inesperta. L’Inter e i suoi tifosi sperano ovviamente non accada e tra pochi giorni sapremo finalmente il verdetto finale.