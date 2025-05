La colpa non è solo di una scarsa igiene ma di queste 3 piante che attirano le cimici dei letti

Le cimici dei letti sono tra gli insetti più complicati con cui avere a che fare. Non solo perché non sarà affatto facile debellarli del tutto, ma soprattutto perché anche scovarli non è una cosa così semplice. Infatti, si tratta di insetti notturni che si nascondono durante il giorno in fessure e crepe di letti, materassi, mobili e pareti. Durante la notte, escono per nutrirsi, attirate dal calore corporeo e dall’anidride carbonica emessa durante la respirazione.

Possono resistere senza nutrirsi per periodi prolungati, fino a 100 giorni, il che le rende capaci di poter vivere anche in condizioni estreme per molto tempo. Eruzioni cutanee caratterizzate da macchie rosse che provocano prurito, sono segni evidenti che il letto è infestato dalle cimici e quini sarà importante agire con tempestività per evitare che la situazione peggiori ancora di più.

Sono queste le 3 piante da togliere in casa e che attirano le cimici dei letti

Uno dei motivi principali per cui le cimici dei letti sopravvivono e vengono poi attirate nelle nostre casa è senza dubbio una scarsa igiene. Un letto la cui biancheria non viene cambiata, spesso, un materasso sporco e anche una carenza nell’igiene personale sono tutti fattori che scatenano la comparsa delle cimici. Tuttavia, potrebbe essere anche un altro dato da considerare, ossia che esistono 3 piante che in molti hanno in casa e che sono uno dei motivi per cui le cimici dei letti scelgono la nostra abitazione.

Per tenere lontane le cimici dei letti durante la primavera, anziché ricorrere a repellenti o insetticidi, è consigliabile rimuovere alcune piante dal giardino e dalla casa, tenendo presente che questi insetti ne sono attratti. Ecco quindi, quali sono le tre piante da evitare assolutamente:

Tarassaco: è una pianta che in primavera cresce molto rapidamente, bella, colorata e anche profumata. Tuttavia, i suoi fiori gialli e la sua linfa bianca sono ricchi di composti che attirano le cimici dei letti; Girasoli: sicuramente sono tra i fiori più belli in assoluto e che in casa portano davvero un tocco di colore, purtroppo però attirano anche insetti che si nutrono dei loro semi e della loro linfa. Quindi, è sempre meglio controllare gli steli e accertarsi che questi insetti non siano presenti, prima di portarli in casa; Camomilla: una pianta dagli incredibili effetti benefici ma che attira le cimici come se avesse una calamita.

Quindi, per non ritrovarsi in una vera e propria infestazione, meglio togliere subito queste tre piante da casa e non si correrà alcun pericolo.