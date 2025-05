Giugno inizia male, occhio a questa data: sciopero del trasporto pubblico di 24 ore

Uno dei principali problemi delle ultime settimane ha coinvolto praticamente tutti i cittadini e la situazione rischia anche di peggiorare nei prossimi giorni. Gli scioperi hanno condizionato il trasporto pubblico e in ogni città sono venuti a crearsi malfunzionamenti a livello cittadino. Ogni sciopero crea problemi e ve ne sono stati davvero tanti a Maggio, e ora la situazione potrebbe vedere nuovi capovolgimento di fronte, stavolta per il mese di Giugno.

L’estate è vicina e ognuno vuole organizzarsi per andare a mare con gli amici, con la famiglia o con il proprio partner. La maggior parte di noi si organizza per il weekend con le auto ma allo stesso tempo c’è chi invece non è automunito e quindi deve muoversi con i mezzi di trasporto, che siano bus, treno oppure altre cose. E quindi bisogna sempre stare in allerta e controllare se c’è uno sciopero o meno all’orizzonte.

Il mese di Giugno comincia con uno sciopero e l’intera città rischia di entrare nel caos, specialmente perchè c’è il ponte, sarà un weekend molto caldo e in molti stavano già organizzandosi. Però purtroppo bisogna fare i conti con l’ennesimo problema legato ai trasporti e a livello comunale c’è molta preoccupazione su come sarà gestito questo ennesimo sciopero. E Giugno comincia purtroppo in questo modo!

Ennesimo sciopero all’orizzonte, caos per i primi di Giugno

Il Sindacato Club trasporti di Genova ha diramato lo sciopero del trasporto pubblico per la giornata 1 Giugno 2025, la prima domenica del mese che si preannuncia rovente. Un problema da poco per chi voleva organizzarsi con i mezzi, la prima domenica del mese vede tante iniziative importanti (vedi ad esempio musei gratis) ed ora bisognerà muoversi con la propria auto, o ‘scommettere’ e rischiare di restare bloccati.

Sciopero di bus, metropolitana e corriere a rischio anche se va detto – non sarà fatto totalmente – e ci saranno alcune fasce protette dove sarà garantito comunque il proseguo normale della circolazione. Il Club ha rilasciato un comunicato dove chiarisce come funzionerà questo sciopero, in una giornata che si presenta davvero come piuttosto caotica:

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata ma il servizio sarà garantito nelle seguenti due fasce: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

Il restante personale si asterrà invece dal lavoro per l’intero turno

Anche il servizio di trasporto provinciale e la ferrovia Genova Casella funzionerà solo in alcuni orari prestabiliti.