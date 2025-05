Non acquistate i biglietti di questi voli, l’aeroporto sarà chiuso per oltre un mese

Manca sempre meno e finalmente potremo gustarci meritate vacanze. All’estate manca pochissimo e tutti, tra famiglie e coppie di fidanzati, stanno organizzando voli per viaggiare in giro per l’Europa. Le vacanze sono vicine ed ognuno vede aeroporto più vicino dove muoversi e per dove viaggiare. I costi d’altronde non sono molto alti e ci si può organizzare per belle e molto intense vacanze, ma bisogna fare attenzione.

Di tanto in tanto capita che l’aeroporto possa fermarsi per lavori in corso o per determinate decisioni e capita che fai i biglietti comunque mediante i siti e ti risulta comunque la possibilità di partire da li’. E’ quello che ha notato numerose famiglie in queste ore e la notizia ha fatto letteralmente il giro del web, puoi fare i biglietti ma in realtà non puoi davvero partire.

E’ il curioso caso che riguarda l’Aeroporto di Napoli di Capodichino, storico aeroporto che ti permette di viaggiare per tutto il mondo e che ha diverse disponibilità di voli. Questo Aeroporto prossimamente resterà chiuso per diverso tempo e questa situazione sta già mettendo in allarme tutti i viaggiatori, specialmente quelli della zona locale. La città di Napoli ha un aeroporto e quelli vicini – per un motivo o un altro – non sembrano essere una buona soluzione.

Aeroporto chiuso per oltre un mese, non acquistare i biglietti di questi voli

Ormai è ufficiale, l’aeroporto di Capodichino sarà chiuso dal 19 Gennaio al 1 Marzo 2026 e si preannunciano giorni difficili per chi deve organizzare le vacanze in quel periodo. Si potrebbe partire da Salerno, ma l’aeroporto è più piccolo ed ha meno voli o anche tecnicamente si potrebbe organizzare per partire da Roma anche se questo implica nuovi ed ulteriori casini. Ma inoltre in molti – come sottolinea Fanpage – non avevano notato un inquietante quanto particolare dettaglio.

Nonostante l’aeroporto resterà chiuso per oltre un mese la Gesac (società che gestisce i biglietti) permette ancora di comprare i biglietti in quelle date, come se nulla fosse. Fate attenzione altrimenti si rischia e poi non sappiamo come andrà a finire. I biglietti per il volo Napoli Madrid nel periodo 23 Gennaio – 21 Febbraio sono ancora in vendita e quindi fate attenzione! I rischi sono davvero importanti, specialmente per persone straniere che rischiano di restare bloccate e non lo sanno neanche!