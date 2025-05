Dal 3 giugno questi utenti non potranno più vedere Netflix: come salvarsi

A partire dal 3 giugno alcuni utenti di Netflix non potranno più accedere al servizio streaming. Come continuare a vederlo.

Tra poco – a partire da martedì 3 giugno 2025 – alcuni utenti non avranno più possibilità di accedere a Netflix con i loro dispositivi di streaming. Il supporto da parte della nota piattaforma cesserà. La decisione è stata comunicata via email ai diretti interessati e rientra nell’evoluzione tecnologica che da sempre contraddistingue la galassia dello streaming.

Netflix non ha fornito spiegazioni dettagliate sulla propria scelta. Ma appare plausibile ipotizzare che a dettarla sia stata l’obsolescenza tecnologica degli apparecchi e la conseguente incapacità di supportare i formati audio e video più recenti. I dispositivi più datati, non ricevendo più aggiornamenti software, non sono più in grado di fornire un’adeguata esperienza visiva.

La transizione verso nuovi standard tecnologici d’altro canto è una costante del mondo digitale, anche se non sempre accolta favorevolmente da chi preferisce mantenere i propri dispositivi fino al punto in cui questi esauriscono completamente la loro funzionalità. Ma come faranno questi utenti a vedere ancora Netflix?

Netflix, questi utenti dal 3 giugno non potranno più accedere al servizio streaming

Dal 3 giugno Netflix interromperà il supporto sui modelli Fire TV di prima generazione. La comunicazione è arrivata via mail agli utenti rimasti fedeli ai dispositivi Amazon più datati: «Netflix interromperà il supporto per questi lettori multimediali in streaming a partire dal 3 giugno 2025». La piattaforma non avrebbe dettagliato le ragioni della decisione.

Come detto però appare più che ragionevole pensare che i dispositivi Fire TV originali del 2014 e il Fire TV Stick con telecomando Alexa Voice del 2016 ormai non siano più in grado di supportare nella maniera adeguata i formati audio e video della piattaforma. Dietro l’interruzione del servizio si profila dunque l’obsolescenza tecnologica.

In effetti i dispositivi interessati hanno praticamente un decennio di vita e Amazon ha interrotto gli aggiornamenti software per questi modelli già diversi anni fa. I servizi di streaming stanno progressivamente aumentando i requisiti minimi in termini di hardware e connettività. Di conseguenza la corsa alla qualità finisce per penalizzare i dispositivi meno potenti.

Fortunatamente è possibile procurarsi dispositivi sostitutivi in grado di supportare Netflix a prezzi tutto sommato abbordabili. L’ultimo Fire Stick con telecomando vocale in versione HD costa 28,99 euro su Amazon, mentre la versione 4K è disponibile a 38,99 euro. Inoltre si può acquistare una Fire TV da 32 pollici a partire da 179,99 euro.

Chi non è sicuro della generazione del proprio Fire Stick potrà controllare nel menu delle impostazioni. Basterà andare su “Impostazioni”, poi “La mia Fire TV” e cercare “Informazioni”. Qui avremo modo di verificare a quale generazione appartiene il nostro dispositivo. Se è di prima generazione è arrivato il momento di aggiornarlo.