Pessime notizie per questi smartphone, dal 1°giugno non potranno più usare WhatsApp

Sembrano ormai lontanissimi i tempi in cui per sentire una persona si poteva soltanto fare una telefonata. Poi, con l’avvento della tecnologia sono stati introdotti i primi telefoni cellulari, che oltre a effettuare chiamate, permettevano anche di inviare brevi SMS. Tuttavia, con il passare del tempo le cose sono cambiate ancora, fino ad arrivare ai giorni nostri, dove con WhatsApp abbiamo la possibilità di scrivere, di chiamare e videochiamare chiunque, anche se si trova dall’altra parte del mondo.

Da quando WhatsApp ha fatto la sua comparsa per la prima volta, di acqua sotto i ponti ne è passata. Inizialmente era una semplice applicazione di messaggistica istantanea, oggi invece è qualcosa di molto più completo e complesso. Non si inviano più solo messaggi, ma si possono condividere video, foto, creare gruppi, chiamare e videochiamare. Tutto questo è stato possibile grazie ai continui aggiornamenti rilasciati dagli sviluppatori.

Addio WhatsApp dal primo giugno non si potrà più usare su questi dispositivi

Purtroppo però, c’è una notizia che ormai è diventata realtà e che riguarda una buona parte della popolazione a partire dal 1°giugno. Infatti, da questo giorno in poi, WhatsApp non si potrà più utilizzare su numero smartphone. La notizia ha lasciato un po’ tutti senza parole, che ovviamente sono in cerca di una soluzione rapida ed efficace.

Ma cosa sta accadendo e perché WhatsApp non si potrà più utilizzare su determinati smartphone? Il motivo principale è che tutti gli smartphone in questione non supportano gli aggiornamenti di WhatsApp e per tale motivo non si potrà più utilizzare. I marchi interessati saranno Samsung, Apple e LG, poiché i loro sistemi non supportano le versioni più recenti dell’app. Vediamo quindi nello specifico i modelli coinvolti:

SAMSUNG

Galassia S3

Galaxy Note 2

Galaxy Ace 3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 Mini

Galaxy Xcover 2

APPLE (iPhone)

iPhone 5

iPhone 5c

L’iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

L’iPhone 6s

L’iPhone 6s Plus

iPhone SE (1a generazione)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Optimus L3 II Dual

Optimus L5 II

Optimus F5

Optimus L3 II

Optimus L7 II

Optimus L5 Dual

Optimus L7 Dual

Optimus F3

Optimus F3Q

Optimus L2 II

Optimus L4 II

Optimus F6

Optimus F7

Ed ecco l’elenco completo degli smartphone che da domenica 1°giugno non potranno più utilizzare WhatsApp.