Stop Bagnaia, la notizia allarma i tifosi Ducati: cosa succede

In casa Ducati continua a risuonare un campanello d’allarme che pare non avere fine. La rossa di Borgo Panigale guidata da Pecco Bagnaia fatica ad ottenere risultati e nell’ultimo Gp di Silverstone è arrivata l’ennesima delusione cocente.

Il pilota italiano proprio non riesce a trovare ritmo in questa stagione e nell’ultimo fine settimana ha confermato il trend negativo con un ritiro nella gara domenicale ed un poco esaltante sesto posto nella Sprint. Troppo poco per chi dovrebbe lottare per il mondiale e dopo una manciata di corse si ritrova invece terzo a 72 punti dal primo posto occupato dal compagno di team Marc Marquez.

Una sola vittoria raccolta finora da Bagnaia che non riesce a far decollare il proprio feeling con la GP25. In merito alla questione è intervenuto anche il direttore di Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, che ha evidenziato: “Pecco Bagnaia ha vissuto un’altra domenica negativa e, sia detto, piuttosto sfortunata, dato l’inizio promettente della gara che ha avuto. Abbiamo certamente un insieme di dati, dinamiche e situazioni che dobbiamo analizzare in profondità: in ogni caso, questo non è un vecchio adagio”.

Servirà cambiare passo quanto prima per Bagnaia e la sua Ducati, con il chiaro obiettivo di rientrare quanto prima nella lotta ad un titolo che per ora è sembrato un affare di famiglia tra i fratelli Marquez.

Ducati, Bagnaia lancia l’allarme: “Siamo fermi e non sappiamo perchè”

La frustrazione dello stesso Bagnaia per i risultati dimenticabili è però sotto gli occhi di tutti, ed anche le recenti dichiarazioni del campione vanno in questa direzione.

Dopo la gara di Silverstone Bagnaia ha analizzato: “Non sono partito particolarmente bene, ma dopo la caduta di Marc ero davanti con Fabio e siamo riusciti ad aumentare il distacco dagli altri. Il feeling con la gomma posteriore era buono, il grip era buono. Poi è arrivata la bandiera rossa. Abbiamo semplicemente cambiato la gomma posteriore e ne abbiamo montata una nuova. Da quel momento in poi, niente più ha funzionato“.

Nelle parole riportate da ‘corsedimoto.com’ Bagnaia è quindi apparso sconfortato sull’attuale situazione in rosso: “Dal 2021 al 2024 ho sempre avuto la stessa sensazione, ora non più. È la prima volta che non sento la ruota anteriore. E questo è un grosso problema per il mio stile di guida. Sto cercando di adattarmi alla moto, ma non è facile… Penso che Gigi e gli altri ingegneri stiano cercando di capire cosa sta succedendo. Perché la moto sembra molto simile a quella dell’anno scorso, ma non funziona allo stesso modo. E forse loro stessi non capiscono il perché“.

Il ducatista invoca quindi un miglioramento in una fase di confusione evidente: ” “Al momento siamo in una sorta di limbo, cercando di capire il problema, ma è difficile trovarne la causa”.