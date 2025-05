Conte torna alla Juve, l’affare dell’estate si fa: c’è la conferma

Con il campionato mandato in archivio e la vittoria dello scudetto da parte del Napoli è già tempo di pensare al futuro per uno dei grandi protagonisti di questa stagione. In queste ore Antonio Conte prenderà la decisione definitiva su quello che sarà il proprio destino.

De Laurentiis sta provando a convincerlo con un progetto ambizioso e potenzialmente vincente, mentre in caso di addio per il tecnico salentino potrebbero riaprirsi le porte di un ritorno alla Juventus, club in cui ha lasciato un segno indelebile prima da calciatore e poi anche da allenatore.

Conte sta ponderando con enorme attenzione la propria decisione mentre le speculazioni sul futuro si susseguono senza sosta. Da Lukaku ad Oriali passando per la signora Elisabetta, compagnia di vita del tecnico azzurro, tutti hanno provato a fare la loro parte nel tentativo di indirizzare la decisione verso la permanenza nel capoluogo campano.

Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio: “Conte tornerà alla Juve”

Il contratto pesante ancora in essere col Napoli, l’arrivo prossimo di de Bruyne e le trattative per altri grandi campioni come David sono solo alcuni degli incentivi che potrebbero persino indurre Conte a restare ancora in azzurro.

Ciononostante c’è chi vede l’allenatore salentino già promesso sposo della Juventus. ‘A Fuori di Juve’ il giornalista Paolo Paganini è stato chiarissimo: “Il tecnico salentino alla fine tornerà alla Juve. Ci sono diversi motivi. Innanzitutto lui è un tifoso bianconero. Poi è animato da rivalsa, rispetto a quando andò via. Allora c’era la presidenza targata Andrea Agnelli, ora è tutto cambiato. Inoltre la famiglia vive a Torino, questo è un elemento importante rispetto alle sue scelte. Infine tutti parlano di possibilità economiche del Napoli per la prossima stagione, ma ci sono anche quelle della Juve”.

Paganini ha quindi fatto in tsca alla Juventus evidenziando come: “Arriveranno i soldi per la qualificazione alla prossima Champions League, poi quelli del Mondiale per Club e comunque la proprietà farà investimenti. Facendo le percentuali, dico 60 % Juve, 40% Napoli”.

Infine un inevitabile passaggio anche su chi la Juventus la guida in questo momento con uno sguardo ad altre possibilità: “Tudor ha fatto bene, ha centrato l’obiettivo quarto posto, ma la progettualità del club prevede Conte allenatore. Se il tecnico salentino dovesse restare a Napoli, occhio a Gasperini. Molti dicono sia vicino alla Roma, io non ne sono convinto. La piazza giallorossa è in rivolta perché non lo vuole”.