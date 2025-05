È in offerta da Lidl ancora pochi giorni e costa 1,29 euro: che spettacolo

In tanti stanno approfittando dell'ultima offerta Lidl. Ancora pochi giorni per portarsi a casa questa promozione da 1,29 euro.

Lidl non si smentisce e torna con una nuova imperdibile offerta. La celebre catena di supermercati discount di origine tedesca, leader in Italia, ha lanciato una promozione che sta attirando le attenzioni di tanti. Un prodotto messo in vendita ad appena 1,29 euro. Ma bisogna fare in fretta perché sarà disponibile ancora per pochi giorni.

L’offerta rientra nell’ampio campionario delle promozioni verdi di Lidl, che non rappresentano mai un semplice invito a riempire il carrello di articoli a casaccio. Sono una concreta occasione per ridare nuova vita ad angoli magari un po’ spenti di casa nostra, in un momento in cui la natura esplode con profumi e colori intensi.

La campagna di Lidl propone una serie di articoli ideali per rinnovare e abbellire gli spazi domestici portando un tocco di freschezza. Tra le diverse proposte spiccano gli elementi in grado di abbinare praticità e estetica, progettati per adattarsi a stili e ambienti diversi, senza trascurare i gusti personali. E il tutto spendendo davvero poco.

Super offerta Lidl a 1,29 euro, ancora per pochi giorni

Tra le nuove offerte del gigante tedesco della grande distribuzione troviamo la promozione “Pollice Verde Lidl” di questa settimana che trasforma il reparto giardinaggio in una sorta di piccola oasi. In offerta possiamo trovare diverse piante dai colori vivaci e dai profumi delicati. Dal 26 maggio sono disponibili i garofani al prezzo di appena 1,29 euro.

Si tratta di una fioritura perfetta per dare colore al balcone o al giardino. Ma i garofani si prestano altrettanto bene anche a composizioni miste più appariscenti. Ma ci sono anche piante grasse come le kalanchoe, messe in vendita a 3,99 euro, molto considerate per le loro fioriture vivaci e la resistenza che le rende ideali anche per chi non ha esattamente il pollice verde.

Molto interessanti anche piante profumate come stephanotis, gelsomino e gardenia. Lidl le offre tutte a 5,99 euro. Sono perfette per dare un tocco di romanticismo agli spazi esterni, specialmente di sera, quando il loro profumo si fa ancora più intenso. Ma c’è spazio anche per chi desidera regali più classici (e di classe) come le rose in vaso, offerte a 9,99 euro.

Oltre ai fiori si possono trovare anche prodotti utili per la loro cura come il terriccio per succulente Grandiol, disponibile a 0,79 euro a confezione. Questa aggiunta pratica permette di rinvasare in maniera molto semplice, specialmente per chi sfrutta l’offerta sulle aloe vera (a 1,99 euro), molto apprezzate per le loro proprietà purificanti oltre che per quelle decorative.