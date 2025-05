Capelli lisci e setosi come le riviste di moda: con questo trattamento fai da te saranno anche sani e forti

Con il caldo, le temperature roventi e il sudore che gronda da ogni poro del nostro corpo, riuscire ad avere capelli che tengono la piega e che restano sistemati anche dopo ore è davvero un’impresa impossibile. Inoltre., soprattutto per chi non ha un liscio naturale, cercare di averli tutti perfettamente in ordine è piuttosto complicato.

Con l’estate ormai in arrivo, immaginare di dover passare ore ed ore tra piastre, asciugacapelli e qualsiasi altro tipo di strumento lisciante, non è di certo la più grande delle aspettative. Anche andare dal parrucchiere ogni settimana diventare una spesa davvero difficile da sostenere, per la maggior parte delle persone, anche perché come se non bastasse, contro i capelli crespi a causa dell’umidità non c’è alcun trattamento che ben sopporti le alte temperature.

Con questo rimedio fai da te finalmente i capelli saranno lisci anche in estate

I capelli lisci sono sicuramente facili da gestire e permettono di poter creare diverse acconciature senza particolari complicazioni. Tuttavia, per chi non hai capelli naturali lisci, cercare di replicare questo effetto soprattutto in estate non è affatto semplice, anche a causa del sudore, che ovviamente andrà ad agire andando a rovinare l’effetto appena ottenuto.

Fortunatamente per chi ama capelli lisci e setosi, ma al tempo stesso non ha intenzione di spendere soldi in prodotti costosi o parrucchieri, esiste un rimedio fai da te da realizzare in casa e con pochissimi ingredienti. Sarà il trattamento perfetto per eliminare tutto il crespo dai capelli ed ottenere un bellissimo effetto liscio che dura anche nel tempo. Per poterlo realizzare ecco cosa servirà:

2 cucchiai di balsamo

2 cucchiai di miele

1 cucchiaio di aceto bianco

In una ciotola unire tutti questi ingredienti e mescolare molto bene fino a ottenere una consistenza cremosa e omogenea. Dopo aver lavato i capelli con il solito shampoo, mentre i capelli sono ancora umidi, applicare la maschera su tutte le zone interessate, massaggiando delicatamente. Lasciare riposare il composto per 20 minuti affinché le sue proprietà agiscano. Trascorso questo tempo, risciacquare abbondantemente con acqua fino alla completa rimozione del prodotto. Ed ecco che già solo al tatto i capelli saranno molto più lisci. Questa miscela nutriente non solo aiuterà a lisciare i capelli, ma li renderà anche lucidi e morbidi.