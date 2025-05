Perisic torna in una Big di Serie A, colpaccio a zero

Ivan Perisic ha il contratto in scadenza a fine giugno e potrebbe quindi accasarsi a parametro zero. Spunta una big italiana

A 36 anni la carriera di Ivan Perisic è arrivata ad un altro bivio decisivo. L’esterno croato dopo una grande stagione con la maglia del PSV Eindhoven si ritrova a scadenza di contratto a fine giugno in attesa di capire quale sarà il suo prossimo futuro.

In Olanda l’ex interista ha trovato un’ottima continuità di rendimento chiudendo con la bellezza di 16 gol e ben 11 assist in 39 partite totali tra campionato e coppe. Uno score decisamente rilevante quello del laterale croato che nonostante la carta d’identità riesce ancora ad essere determinante per i successi delle proprie squadre.

Col PSV è arrivata peraltro la vittoria di un campionato quasi insperato in rimonta sull’Ajax grazie ad un finale di stagione totalmente in crescendo, complice anche il crollo dei Lancieri. Il contributo di Perisic nell’annata pazzesca dei biancorossi è stato quindi evidente, ed ora a 36 anni si ritrova a scegliere del proprio futuro tra una possibile permanenza e l’addio a zero a caccia di nuovi stimoli per un’altra intrigante avventura in giro per l’Europa.

Perisic in carriera ha infatti avuto modo di giocare praticamente ovunque tra Germania, Francia, Belgio, Croazia, Inghilterra ed anche Italia con una doppia avventura all’Inter. In nerazzurro ha avuto modo di incrociare il proprio cammino con Antonio Conte che gli ha restituito una sorta di seconda giovinezza prima del passaggio al Tottenham.

Calciomercato, Conte e Perisic di nuovo insieme: idea low cost

Nell’Inter di Conte Perisic fu tra gli uomini più determinanti, grazie a qualità e quantità messe a disposizione della causa, a dispetto di eventuali problemi tattici che sono stati immediatamente superati grazie al lavoro sul campo.

Alla corte del salentino il croato è quindi riuscito a calarsi in un ruolo tattico anche diverso, rivelandosi fondamentale per quell’annata meneghina e per quella seguente con Inzaghi.

Ora, col contratto in scadenza e la possibilità di cambiare di nuovo aria a zero, non è da escludere che proprio Conte col suo Napoli possa farci un pensierino per avere un calciatore di enorme esperienza anche internazionale proprio nell’annata del ritorno in Champions degli azzurri.

Il potenziale affare non sarebbe di certo semplice considerando anche il desiderio del PSV di provare a trattenerlo con un rinnovo. Ad ogni modo secondo quanto riportato dal portale olandese ‘Eindhovens Dagblad’, l’ex nerazzurro ha deciso che chiarirà il suo futuro con il PSV dopo la prossima pausa per le nazionali. Perisic sarà in campo con la Croazia il 6 giugno contro Gibilterra, e contro la Repubblica Ceca tre giorni dopo.