Con un solo rimedio ho profumato casa e ho allontanato le zanzare: se solo l’avessi saputo prima

Come profumare casa in estate e allontanare le zanzare con un solo rimedio naturale: ci vorrà davvero poco per notare subito la differenza.

In estate uno dei problemi più comuni che si verificano soprattutto quando non c’è un alito di vento, è avere in casa l’aria ferma e ristagnante e che spesso porta anche alla formazione di cattivi odori. Aprire finestre e balconi potrebbe in parte risolvere la questione, ma ne andrebbe a scatenare una ben peggiore, ossia, la presenza delle zanzare in casa. Un fastidio non da poco, capaci di disturbare anche le notti più tranquille.

In estate, purtroppo, le zanzare non mancano mai e la loro presenza costante e continua diventa un vero incubo, soprattutto per chi vuole cercare di riposare o di stare nella tranquillità della propria casa. E se a questo ci aggiungiamo anche l’aria viziata in casa, che non è proprio delle migliori, ecco che nasce una combo davvero micidiale.

Il rimedio per una casa profumata e per dire addio alle zanzare

Piuttosto che continuare ad usare quei classici profumatori per ambienti che di naturale hanno ben poco e optare per dei repellenti anch’essi chimici, ecco che esiste una sola soluzione che permette di avere casa profumata e di allontanare le zanzare in una sola mossa. Si tratta di un trucchetto fai da te davvero geniale e che farà subito notare la differenza.

Per poter creare in casa un perfetto profumatore per ambienti e che al tempo stesso aiuti anche ad allontanare le zanzare servirà:

500 ml di acqua

Olio essenziale alla lavanda o alla citronella

1 rametto di rosmarino

Flacone spray

Il procedimento è davvero semplicissimi, basterà infatti versare l’acqua all’intero del flacone, aggiungere qualche goccia di olio essenziale a scelta e il rametto di rosmarino. Chiudere quindi il tutto e agitare per qualche secondo. Ora non resta che vaporizzare il mix nell’aria, ma anche sui tessili di casa. In questo modo l’aria sarà sempre fresca e profumata e le zanzare sentendo questo odore ci penseranno su due volte prima di entrare all’interno delle nostra abitazioni. Un rimedio facile, veloce, economico, ma soprattutto efficace.

In alternativa a questo rimedio si potrà anche optare per il mix tra rosmarino e salvia, che, bruciati leggermente, sprigionano un aroma deciso, perfetto per i pomeriggi all’aperto. Infine, non va dimenticato il basilico fresco, utile in cucina e anche come repellente delicato. Ed ecco che quindi, anche dei comunissimi ingredienti da cucina, diventano dei veri alleati per profumare casa e allontanare le zanzare.