Sinner, incredibile decisione al Roland Garros: mai visto nulla di simile

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è uno dei grandi protagonisti del Roland Garros 2025, secondo e tanto atteso Slam di questa stagione. L’azzurro resta uno dei favoriti ma sicuramente non il numero uno in un torneo che non ha mai vinto e dove tra l’altro non ha mai raggiunto neanche la finale del torneo.

Agli Ottavi di finale il campione di San Candido affronterà infatti eventualmente il russo Andrey Rublev che ha approfittato del ritiro del francese Arthur Fils, un ostacolo non da poco sulla carta. Ma prima c’è il ceco Jiri Lehecka e un tabellone non semplice per portare Sinner alla possibile rivincita in finale contro Carlos Alcaraz, rivincita, sia chiaro, della finale di Roma.

Lo spagnolo dal canto suo ha un tabellone molto meno insidioso e resta il favorito numero uno per la vittoria finale. Il Roland Garros è un torneo storico ed uno dei più ricchi nel circuito, una cosa non da poco, forse non per Sinner e Alcaraz, ma per atleti che sono più indietro in classifica e che guadagnano davvero molto meno. I numeri d’altronde parlano chiaro e da quest’anno il Roland Garros ha aumentato notevolmente il montepremi, con numeri a dir poco pazzeschi.

Roland Garros, aumenta il montepremi: anche Jannik Sinner gongola

Visto gli immensi guadagni conquistati nel corso della sua carriera di certo non ne ha bisogno ma va sottolineato che anche Jannik Sinner gioverà del grande aumento di introiti nel montepremi del Roland Garros. Basta pensare che l’accesso al terzo turno del torneo ha garantito all’azzurro ben 168 mila euro, numeri importanti (non per il numero uno ma per un tennista in generale).

Ad esempio Sinner al terzo turno ha battuto il francese e idolo di casa Richard Gasquet, al suo ultimo match in carriera. Tre set e quasi le briciole lasciate all’esperto transalpino con l’azzurro che è potuto andare avanti senza troppi imprevisti. Questo match è durato leggermente meno delle due ore di gioco e in pratica Jannik ha guadagnato 1400 euro al minuto, numeri a dir poco incredibili.

Ma i numeri possono anche aumentare ed a dismisura, in maniera netta. L’eventuale accesso agli Ottavi di finale vale 265 mila euro mentre per i Quarti si possono raggiungere i 440 mila euro. L’accesso alla semifinale vale 690 mila euro mentre quello in finale potrebbe portare altri 1.275 milioni di euro. In generale il vincitore del Roland Garros porta a casa oltre 5 milioni di euro, una cifra record anche per Sinner.