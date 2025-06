Il rubinetto del bagno gocciola continuamente? Non serve chiamare l’idraulico, fai così e risolvi subito

La casa è un ambiente che durante il giorno riesce ad essere incredibilmente rumoroso e anche caotico, ma quando cala la sera e arriva la notte, il silenzio regna sovrano. Ed è proprio in questo preciso istante, che anche il rumore più impercettibile riesce ad essere incredibilmente assordante. Ecco che quindi, avere nel bagno un rubinetto che gocciola, può diventare un problema abbastanza serio.

Avere il rubinetto del bagno che perde continuamente non è affatto un piacere né per le orecchie, né tanto meno per le tasche. Infatti, il continuo gocciolio, soprattutto alla lunga, può impattare sulla bolletta dell’acqua e rovinare definitivamente il rubinetto e il resto dell’impianto. Ecco perché sarà importante agire quanto prima per risolvere il problema. Per farlo, non serve necessariamente chiamare un esperto, perché basterà davvero poco per riuscire anche da soli a sistemare il tutto.

Come risolvere il problema del rubinetto che gocciola nel bagno: non serve l’idraulico

I motivi per cui un rubinetto gocciola possono essere vari e in linea generale non dovrebbe comportare particolari difficoltà a sistemare il tutto. Non serve necessariamente chiamare un esperto in quanto, in poche mosse sarà davvero semplice riuscire a risolvere il problema e a riposare finalmente in modo sereno e senza quel goccioli perpetuo nelle orecchie.

La prima causa di un rubinetto che perde potrebbe essere dovuta ad un difetto della cartuccia. Questo elemento che si trova all’interno del rubinetto, permette di regolare il flusso di acqua e si aziona ogni volta che alziamo la manopola del rubinetto stesso. Ecco che quindi, un suo malfunzionamento può provocare quel goccioli continuo. Per risolvere, basterà munirsi di pinze e di cacciavite.

Per prima cosa, chiudere l’acqua dall’impianto, possibilmente isolando solo il bagno o la cucina con le valvole sotto il lavandino. Scaricare l’acqua residua aprendo il rubinetto, quindi rimuovere il cappuccio cromato o la vite di fissaggio della manopola, solitamente nascosta sotto il logo colorato. Dopo aver estratto la manopola, svitare la ghiera o il dado che blocca la cartuccia ed estrarre quest’ultima con cautela per non danneggiare il corpo del rubinetto. A questo punto è fondamentale pulire accuratamente ogni parte interna, eliminando calcare, residui o sporcizia accumulata. Una volta fatto questo, non resta che inserire la nuova cartuccia e rimontare il tutto. Ed ecco che finalmente il lavandino sarà come nuovo.